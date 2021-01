Hannover

Kinder haben die Aufgaben fürs Homeschooling verschoben, Eltern sind später ins Homeoffice gestartet: Der Wintereinbruch in Hannover hat nicht nur Kinderaugen leuchten lassen. Familien aus der ganzen Region hat es frühmorgens in den Schnee gezogen. Statt Sachunterricht gab es an diesem Dienstagmorgen spontane Schneeballschlachten, statt Rechenaufgaben Rodelpartien. Wo es ging, musste die Arbeit warten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unsere Fotografin Katrin Kutter war am Dienstagmorgen in der Stadt unterwegs, um Winterimpressionen zu sammeln, außerdem haben uns HAZ-Leser etliche Bilder aus dem verschneiten Hannover geschickt. Die schönsten Fotos zeigen wir Ihnen an dieser Stelle. Viel Spaß!

Zur Galerie Das sind die schönsten Winterbilder der HAZ-Leser aus Hannover

Von HAZ