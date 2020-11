Anders als sonst, wird es in Hannover in diesem Jahr zum Volkstrauertag keine zentrale Gedenkfeier geben: Wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitteilt, sind am Sonntag, 15. November, keine offiziellen Veranstaltungen in der Aegidienkirche und am Opernplatz-Mahnmal geplant. Besucher könnten dort jedoch in der Zeit von 12 bis 13 Uhr individuell Kränze oder Blumen niederlegen.

„Der Schutz der Gesundheit hat auch zum Volkstrauertag höchste Priorität“, sagt der neue Landesvorsitzende des Volksbundes, Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Er plädiert dafür, Kranzniederlegungen auch an anderen Orten nur im kleinen Kreis und unter Beachtung der Corona-Verordnung durchzuführen. Auch seine traditionelle Straßensammlung hat der Volksbund verschoben. NDR Info erinnert am 15. November um 10 Uhr mit einem Gottesdienst an das Leid der Flüchtlinge nach dem Krieg.