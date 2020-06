Hannover

Eigentlich wollte der junge Familienvater gar nicht über den Müll auf den Spielplätzen reden, aber das Thema bringt ihn dann doch in Rage. „Wir ärgern uns jedes Mal, wenn es so aussieht wie heute“, sagt er. Der Mann steht mit anderen Eltern am Rande der Wiese in der Eilenriede. Gleich neben einem übervollen Müllbehälter liegt ein Karton, darauf ist das Logo eines Versandhandels zu sehen. Fast alle Mülleimer auf dem Gelände sind überfüllt, Flaschen liegen daneben, Taschentücher und leere Zigarettenschachteln finden sich überall.

„Zunehmend sorgloser Umgang mit Müll “

Vermüllte Spielplätze, Parks oder andere Grünflächen – das Problem ist nicht neu. Doch die Müllmenge hat sich mit Beginn der Corona-Pandemie noch einmal deutlich erhöht. Das könne auch mit den Corona-Beschränkungen zu tun haben, vermutet Stadtsprecher Dennis Dix. Denn die Grünanlagen, Parks und Gärten seien jetzt stärker frequentiert.

Einen großen Anteil des Mülls würden beispielsweise Einwegverpackungen ausmachen, die nun oft ausgegeben werden. Das sei insbesondere am Maschsee erkennbar gewesen. Daher reinige die Stadt dort nun häufiger – auch am Wochenende. Doch nicht immer komme man mit der Arbeit hinterher. „Leider ist ein zunehmend sorgloser Umgang mit dem anfallenden Abfall erkennbar“, sagt Dix.

Auf den Spielplätzen und Grünflächen der Stadt sind die Mülleimer häufig überfüllt. Quelle: Samantha Franson

So auch zu beobachten am Wochenende am Ihmeufer nahe des Schwarzen Bären in Linden: Auf der Wiese liegen Pappkartons und zerbrochene Glasflaschen, in den Mülleimern gibt es daneben noch Kapazitäten. Kurz vor der Bar Strandleben, entlang des Emma-Frede-Weges, steht der Eiswagen von Ashot Halutynyan. Er findet es gar nicht verkehrt, wenn mehr Müllbehälter dort aufgestellt würden. Gerade nach Feiertagen liege Müll herum und die Behälter seien überfüllt.

Lob von Eltern

Doch viele merken auch, dass die Mitarbeiter der Stadt gegen die Müllflut anarbeiten. Auf einer Skate-Anlage in der Eilenriede sitzt eine junge Frau. Dass die Mülleimer mal überfüllt seien, wundere sie nicht. „Hier trinken halt auch viele“, sagt die 20-Jährige. Aber normalerweise seien die Mülleimer nicht so voll wie in diesem Moment. Ein paar Meter weiter sitzen Eltern auf den Bänken, die Kinder spielen. Die Müllbehälter dort sind leer, die Eltern zufrieden mit dem Zustand des Spielplatzes. „Es ist alles sauber hier“, sagt ein Vater.

So funktioniert die Müllmelde-App Mit der „ Hannover sauber!“-App können Bürger seit Juni 2019 wilde Müllansammlungen direkt an die Stadtreinigung Hannover melden. „Dadurch bekommt die Stadtreinigung umgehend mit, wo es wilde Müllstellen gibt und räumt diese auch ab“, erklärt Aha-Sprecherin Helene Herich. Dies führe bereits zu einem deutlich saubereren Stadtbild. Die App habe schon 15.000 Nutzer, berichtet Herich. Und so funktioniert sie: „Einfach eine Kategorie wählen, Standort freigeben, Foto hochladen und abschicken“, sagt Herich. Wer wissen wolle, wie schnell ein wilder Müllhaufen abgeräumt werden könne, hinterlasse einfach seine E-Mail Adresse und bekomme dann eine Rückmeldung.

Von Alina Stillahn