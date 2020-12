Hannover

In Hannover gibt es große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Eine Bevölkerungsgruppe ist dabei besonders von Armut betroffen. Alleinerziehende bekommen doppelt so oft Sozialhilfe, also Hartz IV oder eine Grundsicherung, wie Singles und Familien.

Fast die Hälfte der Bewohner Mühlenbergs gilt als arm

Den traurigen Rekord in Sachen Armut stellt Mühlenberg auf, der jüngste Stadtteil Hannovers. 44,2 Prozent der Menschen erhalten dort Hartz IV oder eine Grundsicherung. Am wohlhabendsten sind dagegen die Bewohnerinnen und Bewohner des Zooviertels. Nur drei Prozent leben dort an der Armutsgrenze. In allen Stadtteilen außer in Lahe sind es Alleinerziehende, die am häufigsten Sozialhilfen erhalten.

Arm trotz Arbeit

Die meisten Arbeitslosen wohnen in der List – allerdings nur zahlenmäßig. 1300 Personen sind im bevölkerungsreichsten Stadtteil Hannovers erwerbslos. Den größten prozentualen Anteil an der Einwohnerzahl stellen Arbeitslose in Mühlenberg. Dort herrscht mit 16 Prozent die höchste Arbeitslosenquote der Stadt. Das entspricht 682 Menschen. Am wenigsten Arbeitslose gibt es in Waldheim und Isernhagen-Süd. Zum Vergleich: Die Arbeitslosenquote von ganz Hannover betrug 6,3 Prozent im Dezember 2019.

Auch berufstätige Menschen können jedoch von Armut gefährdet sein. Laut der Stadt Hannover ist man von Armut bedroht, wenn das monatliche Netto-Einkommen eines Einpersonenhaushalts unter 1016 Euro liegt. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern sollte mehr als 2134 Euro zur Verfügung haben, um nicht in Armut zu leben.

Akademiker wohnen gern nah am Grünen

Und wo wohnen die Menschen, die am meisten Zeit in ihre Bildung gesteckt haben? Berufstätige Akademikerinnen und Akademiker wohnen gerne nah am Zentrum und nicht weit entfernt von der Natur. Am häufigsten sind sie im „teuren“ Zooviertel, in der Bult und der Oststadt zu Hause, von wo es nicht weit bis in die Eilenriede und zum Kröpcke ist.

Arbeiterviertel liegen am Stadtrand

Die meisten Berufstätigen in Hannover haben nicht studiert, sondern eine Berufsausbildung gemacht. Sie wohnen oft am Stadtrand in Vierteln wie Wülferode, Wettbergen und Anderten, wo die Mieten günstiger sind als in zentrumsnahen Gebieten. Berufstätige Akademiker wohnen hingegen vor allem im Zooviertel, in der Bult und Oststadt. Daneben gibt es auch noch Menschen, die sich in der Ausbildung oder im Studium befinden.

Mehr als jedes vierte Kind lebt an der Armutsgrenze

Wenn die Eltern Geringverdiener sind oder keinen Job haben und Sozialhilfe empfangen, leiden darunter auch ihre Kinder. Von Armut betroffen sind deswegen vor allem Kindern, die in Stadtteilen mit einer hohen Arbeitslosigkeit wohnen. Erneut führt Mühlenberg hier die Statistik mit 68,3 Prozent an. Auch in Vahrenheide und im Sahlkamp ist die Kinderarmut groß. In Hannover leben rund 23.000 von insgesamt 84.000 Kindern unter 18 Jahren am Existenzminimum. Besonders betroffen sind Kinder, die mehr als drei Geschwister haben und keine deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Bremst Corona die positive Entwicklung?

Dennoch gibt es auch Daten, die eine positive Entwicklung zeigen. Von 2015 bis 2018 sank die Kinderarmut um fast zwei Prozent. In 43 von 53 Stadtteilen hat sie abgenommen. In Lahe stieg sie dagegen um 14 Prozent an. Grund dafür ist ein 2018 eröffnetes Wohnheim in der Rendsburger Straße, wo zahlreiche Minderjährige untergebracht wurden. Neuere Daten liegen von der Stadt Hannover noch nicht vor. Es ist wahrscheinlich, dass die Corona-Krise diesen Abwärtstrend wieder umgekehrt und die Kinderarmut in diesem Jahr zugenommen hat.

Altersarmut ist großes Problem in Vahrenheide

Auch Menschen ab 60 Jahren beziehen in Hannover Sozialhilfe – 13.000 sind es insgesamt. Sie leben meist im Westen und Norden der Stadt. In den Vierteln sind meist auch die Kinderarmut und die Zahl der Arbeitslosen hoch. Fast jeder dritte Mensch ab 60 ist in Vahrenheide von Armut bedroht. Dennoch dürfte die Zahl der Betroffenen in Wirklichkeit noch höher sein, denn viele nehmen aus Scham, oder Unwissenheit keine staatlichen Hilfen in Anspruch. Die Altersarmut hat von 2015 bis 2018 sogar um 4,4 Prozent zugenommen.

Von Inga Schönfeldt und Nadine Wolter