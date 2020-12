Hannover

Egal ob Einzimmerwohnung oder Stadtvilla: Die Hannoveranerinnen und Hannoveraner leben mehrheitlich allein. 54,5 Prozent der Einwohner teilen sich ihre Wohnung oder ihr Haus mit niemandem außer ihren Zimmerpflanzen. Die Wohnform, die hingegen am seltensten in Hannover vorkommt, ist das „ Hotel Mama“. Damit sind Menschen ab 18 Jahren gemeint, die noch bei ihren Eltern unterkommen. Der kinderreichste Stadtteil ist Mühlenberg. Dort wohnen die meisten Familien, bei denen die Kinder noch minderjährig sind.

Viele Babys in Mühlenberg

Die meisten Frauen, die 2019 in Hannover ein Kind bekommen, wohnen ebenfalls in Mühlenberg, obwohl dort die Menschen fast am wenigsten Platz pro Person zum Leben haben. Das Gegenteil findet sich in Bult und Waldheim: dort bekamen nur 32,8 Frauen pro 1000 Frauen ein Baby.

Große Unterschiede bei den Quadratmetern pro Person

Die Anzahl günstiger Wohnungen und Häuser in Hannover ist knapp. Insgesamt gibt es in Hannover knapp 300.000 Wohnungen und knapp 40.000 Ein- und Zweifamilienhäuser. Von 2011 bis 2019 ist der Wohnungsbestand um fast 7.500 Wohnungen gewachsen, berichtet die Stadt.

Die Quadratmeter, die eine Person statistisch zur Verfügung hat, sind oft begrenzt. Am wenigsten Platz haben die Einwohner von Vahrenheide. Nur 31,3 Quadratmeter steht ihnen durchschnittlich zur Verfügung. Mehr als doppelt so viel Wohnfläche können die Menschen im davon nicht weit entfernten Insernhagen-Süd nutzen. 72,5 Quadratmeter beträgt dort die Wohnfläche pro Person.

In Isernhagen-Süd haben die Menschen deswegen so viel Platz zum Leben, da fast alle von ihnen in Ein- oder Zweifamilienhäusern wohnen. Generell ist der Anteil von diesen Häusern am Stadtrand deutlich größer und schrumpft, je mehr man sich ins Zentrum bewegt. Am wenigsten sind sie in Linden-Nord und der Oststadt zu finden.

Altbauwohnungen dominieren in Linden

Dafür ist Linden-Nord der Stadtteil mit dem größten Anteil von Altbauwohnungen. 67,6 Prozent der gewerblich und zum Wohnen genutzten Häuser wurden dort vor 1950 gebaut. Andere Viertel, in denen man diese oft sehr begehrten Wohnungen findet, ziehen sich fast wie ein Ring um das Stadtzentrum. Dazu gehören Linden-Mitte, Linden-Süd, Kleefeld, die Nordstadt, Waldheim und die List. Wohnungen, die nach 1990 gebaut wurden, treten dafür gehäuft in Vierteln am Stadtrand wie Bemerode, Wettbergen, Wülferode und Lahe auf.

Akademiker wohnen gern nah am Grünen

Und wo wohnen die Menschen, die am meisten Zeit in ihre Bildung gesteckt haben? Berufstätige Akademikerinnen und Akademiker wohnen gerne nah am Zentrum und nicht weit entfernt von der Natur. Am häufigsten sind sie im „teuren“ Zooviertel, in der Bult und der Oststadt zu Hause, von wo es nicht weit bis in die Eilenriede und zum Kröpcke ist.

Die meisten Einbrüche gab es in Bothfeld

Das beliebteste Ziel von Einbrechern ist laut Polizeistatistik Bothfeld. 100 Einbrüche wurden dort im Jahr 2019 verzeichnet, 28 mehr als im Jahr davor. Auch in Groß-Buchholz und der List waren die Diebe aktiv. Am sichersten sind hingegen die Menschen in Wülferode. Einen Abwärtstrend gibt es auch in Kirchrode. 2018 erfasste die Polizeistatistik noch 98 Delikte. Darum hatten die Beamten unter anderem Streifenfahrten und Prävention intensiviert. Das hat offenbar gewirkt, denn 2019 waren es nur noch 30 Fälle.

Hinweis: Alle Zahlen stammen aus dem Bericht der Stadt Hannover „Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2020“ und beziehen sich auf die Daten für das Jahr 2019.

Von Inga Schönfeldt und Nadine Wolter