Hannover

542.688 Menschen haben ihren Hauptwohnsitz in Hannover – doch wer sind diese Menschen, die verteilt auf 51 Stadtteile wohnen? Über die gesamte Stadt lag der Altersschnitt im vergangenen Jahr bei 42,6 Jahren. Hannoverweit betrachtet dominiert die Gruppe der 30- bis 59-Jährigen. Sie stellen 41,9 Prozent aller Hannoveranerinnen und Hannoveraner.

Knapp jede fünfte Einwohnerin und Einwohner ist 60 Jahre alt oder älter, 15,5 Prozent aller Menschen in Hannover sind noch nicht volljährig. Zwischen 18 und 29 Jahre alt sind 17,8 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Betrachtet man die einzelnen Stadtteile, fallen große Unterschiede auf. Im Schnitt am jüngsten waren 2020 mit 37,9 Jahren die Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstadt. Ganz anders im Heideviertel im Osten Hannovers: Hier lag der Altersschnitt bei 50,4 Jahren, also zwölfeinhalb Jahre höher.

Heideviertel ist Hannovers ältester Stadtteil

Entsprechend hat die Altersgruppe der Menschen, die 60 Jahre alt oder älter sind, einen großen Anteil an der Bevölkerung im Heideviertel. 40 Prozent und damit zwei von fünf Menschen sind im Heideviertel 60 Jahre oder älter.

Auch in der Altersgruppe der Menschen ab 65 Jahren liegt das Heideviertel an der Spitze, ein Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner (33,7 Prozent) gehören dieser Altersklasse an. In Isernhagen-Süd, Davenstedt (jeweils 28,5 Prozent) und Kirchrode (27,9 Prozent) leben ebenfalls vergleichsweise viele Menschen, die 65 Jahre alt oder älter sind. Den geringsten Anteil gibt es in der Nordstadt – dem Stadtteil mit dem niedrigsten Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner.

Viele junge Menschen in Mühlenberg

Besonders viele junge Menschen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gibt es hingegen in Mühlenberg. Rund jeder vierte Einwohner (25,8 Prozent) ist unter 18 Jahren alt. Weitere knapp 15 Prozent der Mühlenbergerinnen und Mühlenberger sind zwischen 18 und 29 Jahre alt. Daneben haben vor allem in den äußeren Stadtteilen Kinder und Jugendliche einen höheren Anteil an der Gesamtbevölkerung als in zentral gelegenen Vierteln.

Die Frauen in Lahe bekommen die meisten Kinder

Die meisten Frauen, die 2020 in Hannover ein Kind bekommen haben, wohnen allerdings in einem anderen Stadtteil. 84,3 Frauen pro 1000 Frauen bekamen in Lahe im vergangenen Jahr ein Baby, damit ist der Stadtteil im Nordosten Spitzenreiter in Hannover. Lahe löst Mühlenberg ab – dort bekamen 2019 die meisten Frauen pro 1000 Frauen ein Kind.

Bei der niedrigsten Geburtenrate in Hannover gibt es hingegen keine Veränderung. Im Stadtteil Bult bekamen 2020 nur knapp 29 Frauen pro 1000 Frauen ein Kind und damit etwas weniger als 2019. Damals bildete der Stadtteil mit 32,8 Frauen pro 1000 Frauen, die ein Baby bekommen, ebenfalls das Schlusslicht in Hannover. Insgesamt haben 2020 eher am Stadtrand Frauen ein Kind bekommen.

Welche Sprachen Ihre Nachbarn sprechen

In Hannover wohnen nicht nur Menschen ganz unterschiedlichen Alters. Es werden neben Deutsch auch noch einige andere Sprachen im Alltag gesprochen. Am häufigsten sind das Türkisch, Arabisch und Polnisch – das ermittelt die Stadt etwa anhand der Staatsbürgerschaften. So gibt es aber auch rund 1020 Menschen, die Niederländisch im Alltag sprechen.

Ein Blick auf die in den Stadtteilen neben Deutsch am meisten im Alltag gesprochenen Sprachen zeigt einige Auffälligkeiten. So liegt Polnisch vor allem im Osten Hannovers vorne, in den westlichen Stadtteilen ist Türkisch die meistgesprochene Alltagssprache nach Deutsch.

Auffällig ist dabei etwa: In Stöcken sprechen rund 12 Prozent der Menschen Türkisch im Alltag – hannoverweit sind es 4,3 Prozent. Arabisch ist in Mühlenberg am verbreitetsten: 20,2 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner sprechen Arabisch neben Deutsch in ihrem Alltag. In ganz Hannover sind es 4,1 Prozent.

Hannover ist Single-Stadt

Hannoveranerinnen und Hannoveraner leben anscheinend gern allein. In fast allen Stadtteilen waren Single-Haushalte im vergangenen Jahr die häufigste Wohnform – wie bereits 2019. Nur in Lahe und Isernhagen-Süd sind die Einwohnerinnen und Einwohner offensichtlich geselliger. Hier lagen Wohnungen die von Paaren oder WGs bewohnt sind, ganz vorn.

Akademiker mögen das Zooviertel

Akademikerinnen und Akademiker in Hannover wohnen gern in der Nähe des Zentrums und zum Grünen. Im Zooviertel machen sie über die Hälfte der Berufstätigen aus (52,5 Prozent). Aber auch in Isernhagen-Süd und Kirchrode haben viele der Berufstätigen einen Universitätsabschluss. In ganz Hannover liegt der Schnitt bei 28 Prozent.

Die meisten Menschen ohne Berufsabschluss wohnen hingegen in Mühlenberg. 26,2 Prozent und damit mehr als jede vierte sozialversicherungspflichtig beschäftigte Person hat hier 2020 keinen Berufsabschluss gehabt. Auch in Vahrenheide (24,5 Prozent) und Hainholz (23 Prozent) haben überdurchschnittlich viele Beschäftigte keinen Berufsabschluss. Im gesamten Stadtgebiet liegt der Schnitt bei 13,8 Prozent.

Hinweis: Alle Zahlen stammen aus dem Bericht der Stadt Hannover „Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke 2021“ und beziehen sich auf die Daten für das Jahr 2020.

Von Yannick von Eisenhart Rothe und Maximilian Hett