Hannover installiert homosexuelle Ampelmännchen-Paare an vier Ampeln

Hannover

Zwei Frauen, die Händchen halten. Dazwischen: ein Herz. Zwei Männer, die Händchen halten: Dazwischen: ein Herz: Eine Frau und ein Mann, die Händchen halten. Dazwischen: Richtig – ein Herz.

Männchen sollen bleiben

Diese Motive wird die Stadt am Donnerstag anlässlich des kurz darauffolgenden Christopher Street Days an vier Ampelanlagen in der City installieren. Die Männchen sollen bleiben. Sie seien „für den dauerhaften Betrieb gedacht“, teilte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald am Mittwoch mit.

Anzeige

Die Ampeln an den Kreuzungen Ernst-August-Platz/ Kurt-Schumacher-Straße, Karmarschstraße/ Marktstraße und Georgstraße/Baringstraße sowie die Ampel zur Querung des Steintorplatzes in Verlängerung der Langen Laube werden mit den neuen Bildern ausgestattet.

Weitere HAZ+ Artikel

Zeichen für Vielfalt

Um Missverständnissen bei der „verkehrsrechtlichen Bedeutung“ der roten Ampelfelder vorzubeugen, werden nur die Symbole auf den grünen Leuchtfeldern getauscht, erklärte Steigerwald. Mit den gleichgeschlechtlichen Ampel-Pärchen wolle die Stadt Offenheit demonstrieren und ein Signal für ein vielfältiges Miteinander einsetzen.

Die Änderung betrifft nur die Symbolfelder, die grün beleuchtet werden. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und der FDP hatte sich 2019 für die neuen Ampelmännchen eingesetzt. Der Vorschlag der CDU, stattdessen Nana-Figuren an den Ampeln zu installieren, fiel durch. Im Februar stimmte der Verwaltungsausschuss den Plänen über die gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen-Paare zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ampelsymbole in Hannover ausgetauscht werden. Vergangenen Winter zierten kurzzeitig Engel und Rentiere eine Ampel an der Marktkirche.

Im Gegensatz zu den weihnachtlichen Symbolen lösten die Pläne über die homosexuellen Ampel-Pärchen eine kontroverse Debatte in der Stadt aus. Auch die Leser der HAZ diskutierten sehr emotional darüber, ob die Stadt gleichgeschlechtliche Paare als Ampelsymbole installieren sollte – auf der HAZ-Facebook-Seite erhielt ein entsprechender Beitrag Hunderte Kommentare.

Lesen Sie auch

Von Nadine Wolter