Hannover/Tübingen/Rostock

Im Café sitzen, Veranstaltungen besuchen und Shoppen gehen: In Hannover müssen die Menschen darauf seit Ende vergangenen Jahres verzichten. In ausgewählten Städten in Niedersachsen soll es dagegen ab Mitte April wieder Lockerungen geben. Das Land hat dazu 14 Kommunen ausgewählt, in denen etwa Geschäfte, Theater und Fitnessstudios zu „sicheren Zonen“ erklärt werden. Hannover hatte sich ebenfalls beworben, sogenannte Modellkommune zu werden, allerdings ohne Erfolg. Ein neuer Anlauf ist jetzt geplant.

In anderen Städte in Deutschland laufen ähnliche Versuche bereits seit einiger Zeit. Was sind ihre Konzepte, wie erfolgreich sind sie? Ein Überblick.

Tübingen: Mit der Test-Bescheinigung zur Freiheit

Seit dem 16. März läuft in Tübingen ein viel beachtetes Projekt. Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos an mehreren Stationen auf das Coronavirus testen lassen. Mit einem negativen Ergebnis erhalten sie eine Bescheinigung, mit der sie an diesem Tag Cafés, Museen oder Läden aufsuchen können. Kürzlich wurde das Projekt noch bis zum 18. April verlängert.

Allerdings gibt es auch immer wieder Bedenken. Seit Beginn des Projekts in Tübingen ist die Sieben-Tage-Inzidenz stark angestiegen, daher bekommen mittlerweile nur noch Einheimische die Bescheinigung. Zwar billigte die Landesregierung in Baden-Württemberg am Dienstag, 6. April, eine Fortsetzung des Projekts, allerdings ohne Außengastronomie. Zudem gilt in Kitas und bei der Notbetreuung an Schulen nun eine Pflicht für wöchentliche Schnelltests. Auch in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss die Belegschaft zweimal in der Woche einen Schnelltest machen.

Rostock: Testen und nachverfolgen

Auch Rostock widersetzte sich lange dem Trend stark steigender Infektionszahlen. Das ist vor allem auf eine breitausgelegte Teststrategie etwa bei Treffen und Veranstaltungen und das digitale Nachverfolgen von Kontakten mit der App Luca zurückzuführen. Dadurch konnten Fußballfans etwa Mitte März ein Spiel von Hansa Rostock im Stadion verfolgen – nachdem sie zuvor negativ auf das Coronavirus getestet worden waren. Aber auch die Hansestadt bleibt nicht verschont von der dritten Welle. Seit Ende März ist Rostock Risikogebiet. Für Besuche beim Friseur, in Geschäften oder Museen ist ab dem 10. April ein negativer Schnell- oder Selbsttest nötig.

Saarland: Kleines Bundesland, große Pläne

Seit Dienstag, 6. April, läuft im Südwesten das Saarland-Modell. Mit einem tagesaktuellen negativen Test können Bürger und Bürgerinnen etwa Außengastronomie, Theater und Fitnessstudios besuchen – wenn die Sieben-Tage-Inzidenz des Bundeslandes unter 100 liegt. Negative Tests vorausgesetzt, sind dann auch wieder private Treffen und Veranstaltungen mit bis zu zehn Personen im Außenbereich möglich. Ziel des Projekts: Menschen eine Perspektive geben. Da das Modellprojekt noch nicht lange läuft, gibt es noch keine Erfahrungswerte.

Virologin Sandra Ciesek sieht Öffnungsstrategien wie im Saarland oder in Modellregionen kritisch. „Wenn geöffnet wird, muss dem Bürger klar sein, dass das nichts mit Sicherheit zutun hat“, sagte sie im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“. Jeder müsse individuell entscheiden, sich auf diese Freiheiten einzulassen oder auf Vorsicht zu setzen. Auch aus der Politik gibt es Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in der Talkshow „Anne Will“, Öffnen sei nicht das Gebot der Stunde. Lockerungen könnten aber auch in Hannover bald anstehen. Mitte April startet eine zweite Runde des Modellprojekts in Niedersachsen, für die sich Hannover bewerben möchte.

Von Maximilian Hett