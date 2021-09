Hannover

Die Stadt Hannover kehrt wegen der steigenden Corona-Inzidenzen in der Region in ihren Kitas vom offenen Konzept wieder zu festen, separaten Gruppen zurück. Das teilte am Donnerstagabend eine Sprecherin der Verwaltung mit. Hierdurch solle gewährleistet werden, dass bei Corona-Verdachtsfällen „gruppen- bzw. kohortenscharf Eindämmungsmaßnahmen“ vollzogen werden könnten.

Fall in Hannover: Kita geschlossen

Hintergrund ist offenbar der Fall der städtischen Kita Waldstraße in Misburg, die – wie alle anderen städtischen Kitas – grundsätzlich nach dem sogenannten offenen Konzept arbeitet. Das bedeutet, dass die Kinder in der Kita alle Gruppen und alle Räume betreten dürfen. Dadurch soll ihre Selbständigkeit gefördert werden. Nach einem positiven Coronatest hatte dies jedoch in der Misburger Kita zur Folge gehabt, dass die Stadtverwaltung präventiv rund 150 Kinder nach Hause schickte, weil sich nicht ermitteln ließ, wo sich das positiv getestete Kind zuvor überall aufgehalten hatte.

Gesundheitsamt entscheidet über Quarantäne

Die Stadtverwaltung schließe in den Kitas, in denen sie Träger sei, in der Regel diejenigen Bereiche und Gruppen mit Kontakt zu dem positiv getesteten Kind präventiv bis zum Vorliegen des Ergebnisses eines PCR-Testes, hieß es weiter. Würden Corona-Infektionen in einer Kindertagesstätte durch einen PCR-Test bestätigt, treffe das Gesundheitsamt die Entscheidung über Quarantäne-Maßnahmen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen in der Kita.

Schon früher während der Corona-Pandemie – in der Notfallbetreuung und im Szenario B – waren die Kitas vom Prinzip des offenen Konzepts abgewichen und hatten feste Gruppen beziehungsweise Kohorten gebildet, die sich nicht durchmischen durften. Dadurch wurde gewährleistet, dass im Fall einer Corona-Infektion nicht die gesamte Kita, sondern nur die jeweilige Gruppe geschlossen werden musste.

Von Jutta Rinas