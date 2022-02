Hannover

Auf der Westseite des Theodor-Heuss-Platzes im Zooviertel haben am Montag zweitägige Fällarbeiten begonnen. Insgesamt 13 Bäume müssen weichen, weil im Sommer Bauarbeiten anstehen.

Vor 15 Monaten war auf der Ostseite des Platzes vor dem Hannover Congress Centrum der neue Hochbahnsteig für die Stadtbahnen der Linie 11 in Betrieb gegangen, der 6,3 Millionen Euro gekostet hat. Mitte des laufenden Jahres will die Stadt nun auf der gegenüberliegenden Seite die Nebenanlagen mit befestigtem und getrenntem Geh- und Radweg, Grünstreifen und angrenzender Fahrbahn neu gestalten. Außerdem wird dort eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet.

Auch in der Schackstraße stehen Baumfällungen an

Im Herbst müssen in der Nähe erneut die Forstarbeiter anrücken. In der Schackstraße sind nach Angaben des städtischen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün elf Ahornbäume nicht mehr verkehrssicher. Die Stadt will an beiden Stellen für Ersatz sorgen. Auf dem Grünstreifen am Theodor-Heuss-Platz lässt sie nach Abschluss der Bauarbeiten 18 Lindenbäume setzen, die entsprechend der historischen Gestaltung des Platzes parallel zur Fahrbahn angeordnet werden. In der Schackstraße kommen bis zum Frühjahr 2023 weitere 25 Linden in Doppelbaumreihe hinzu.

Von Bernd Haase