Hannover macht Ausnahme: Russische Straßenmusiker dürfen zu fünft spielen

Hannover

Für Valeri Shuliatikov und seine Mitmusiker ist seit Freitagmittag die Welt wieder in Ordnung. Das städtische Eventmanagement hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt, damit das Quintett wieder zu fünft in Hannovers Innenstadt musizieren darf. Laut neuer Straßenmusikordnung ist das eigentlich verboten, die Stadt will damit Auftritte großer Panflötenorchester verhindern. Man habe den Musikern, die seit Jahren zur Weihnachtszeit aus St. Petersburg anreisen und die Regelung daher nicht kennen, aber „unbürokratisch geholfen“, sagt Stadtsprecher Denis Dix.

Baltic Brass spielt jetzt wieder fünstimmig

HAZ-Leserin Heide Beußer-Böhme, die die fünf Musiker unterstützt hat, freute sich am Freitag über die Hilfsbereitschaft der Stadt. Zuvor war sie gemeinsam mit den Musikern der Formation Baltic Brass an den Formularen gescheitert. „Die städtischen Mitarbeiter haben sich wirklich toll Mühe gegeben, den Musikern zu helfen“, sagt sie. Jetzt erklingen die Stücke von Bach, Haydn, Rossini sowie zahlreiche Weihnachtslieder wieder fünfstimmig in der Innenstadt.

Stadt: Große Ausnahme

Stadtsprecher Dix betont allerdings, dass dies eine absolute Ausnahme sei, geschuldet der Tatsache, dass die Musik sehr gut in die Weihnachtszeit passe „und weil diese Musiker seit Jahren unter Beweis stellen, dass sie sich an alle Regeln halten“. Sie waren zu Wochenbeginn von Ordnungskräften aufgefordert worden, nur zu viert zu spielen, was bei den auf fünf Bläser ausgerichteten Notensätzen nicht ganz einfach war. Stets bleib ein Notenpult leer. Jetzt ist das Quintett wieder wirklich ein Quintett.

Von Conrad Von Meding