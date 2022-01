Zehntausende Haushalte in Hannover müssen beim Heizen in Zukunft anders planen: Die Stadt will vorhandene Gasanlagen durch Fernwärme ersetzen – und das schnell. Schon von Beginn kommenden Jahres an will die Verwaltung für Quartiere in neun von 13 Stadtbezirken Fernwärme für Heizen und Warmwasseraufbereitung vorschreiben. Gas oder Öl wären dann vielfach nicht mehr erlaubt .