Hannover

Lästermäuler haben ihn einst „die Rache von Herbert Schmalstieg an der Regionsgründung“ genannt. Walter Richter (74), Sozialdemokrat und 36 Jahre lang einer der einflussreichsten Strippenzieher im Rathaus, hat zuletzt noch 20 Jahre lang ehrenamtlich Wirtschaftspolitik in der Regionsversammlung gemacht und das Gremium zuletzt fünf Jahre lang auch geleitet. Und das hat er genauso getan, wie er vorher für die Stadtverwaltung gearbeitet hat: kreativ und beharrlich, aber ohne Rücksicht darauf, dass er Widersachern zuweilen richtig auf die Nerven geht. Jetzt ist Schluss auch mit diesem Ehrenamt. Ein Anlass für einen Stadtspaziergang.

Schlitzohrigkeit statt Parteidisziplin

Richter ist zwar Sozialdemokrat alten Schlages, der 1968 in die Partei eingetreten ist, in der auch schon sein Vater aktiv war. Aber er begreift Politik vor allem als Managementaufgabe: Problemlösung betreibt er mit viel Verve. Dafür ist manchmal auch Schlitzohrigkeit das richtige Mittel. Parteidisziplin jedenfalls ist es nicht.

Für einen Sozialdemokraten sagt Richter gelegentlich erstaunliche Sätze. Etwa zu den Finanzen Hannovers: „Das Geld, das man ausgibt, muss man irgendwo wieder einnehmen. Entweder man gewinnt im Lotto, oder man erhöht die Steuern.“ Beides sagt er verächtlich. „Oder man muss sich kümmern, dass es der Wirtschaft gut geht.“ Dann entschuldigt er sich pflichtgemäß, dass das alles eher nach einem Liberalen klinge – aber es sei aus seiner Sicht nun einmal ein echtes Problem: „Die Stadt Hannover hat eine Haltung in dieser Frage, als ob das Geld von selbst kommt.“

Bohrende Fragen

Kein Wunder, dass viele auch in seiner eigenen Partei zuweilen mit dem gestandenen Sozialdemokraten hadern. Im Wirtschaftsausschuss der Region, dessen Vorsitzender er jahrelang war, stellte Richter gern bohrende Fragen auch an den SPD-Wirtschaftsdezernenten Ulf-Birger Franz. Andere nehmen mehr Rücksicht aufs Parteibuch.

„Nur in Berlin war das Management der Wahlen schlechter – das ist ein Armutszeugnis für Hannover“: Walter Richter und HAZ-Redakteur Conrad von Meding bei gemeinsamen Stadtspaziergang am neuen Rathaus. Quelle: Samantha Franson

Wollte man mit Richter einen Spaziergang zu seinen Wirkorten in Hannover unternehmen, hätte man einen langen Weg vor sich. Der würde vielleicht in der Nordstadt starten, wo er in den Achtzigerjahren als Stadtplaner auf offener Straße mit Hausbesetzern verhandelt hatte (und fast von Steinwürfen getroffen wurde), dann weiterführen zum Wohnungsamt in der Südstadt, das er in den Neunzigerjahren leitete. Vielleicht hätte man auch bei einer der Regionskliniken vorbeischauen müssen. Dort war Richter bis 2013 Aufsichtsratsmitglied, bis er in einer Affäre um eine Mail-Indiskretion und Kritik am Regionspräsidenten Hauke Jagau (SPD) zurücktreten musste. Jedenfalls würde die Strecke bis zum Expo-Park führen, in dem Richter nach der Weltausstellung trotz aller Weltwirtschaftsprobleme die ersten Wiederbelebungsversuche des Geländes startete. Aber dieser Weg ist uns zu lang.

450 Meter Berufsleben

Wir nehmen stattdessen eine kurze Strecke – vom Neuen Rathaus zum Parkhaus Osterstraße. 450 Meter sind es lediglich. An dem einen Ort begann Richters berufliche Laufbahn, am anderen endete sie.

Im Rathaus war Richter bis 2002 Chef der Abteilung für Koordinierung und Controlling, einer von Oberstadtdirektor Jobst Fiedler geschaffenen Spezialeinheit zur Verwaltungsverschlankung. Dort hatten die Haushaltskonsolidierungsprogramme ihren Ausgang, also die Sparrunden. Aber dort wurde auch das Konzept für die Regionsgründung ausgefeilt. „In den Neunzigerjahren hatten sich alle großen Ballungsräume in Deutschland etabliert – nur südlich der Lüneburger Heide war ein weißer Fleck“, stichelt Richter. Die Regionsgründung sollte die Attraktivität steigern.

„Schere zwischen Hannover und erfolgreichen Städten geht auseinander“

Zufrieden ist Richter auch heute nicht mit dem Ergebnis. „Die Schere zwischen Hannover und erfolgreicheren Großstädten wie Frankfurt oder Leipzig geht immer weiter auseinander“, sagt Richter. Aber in Hannover klappe ja nun mal weder der Bürgerservice noch die Digitalisierung. „Nur in Berlin war das Management der Wahlen schlechter – das ist ein Armutszeugnis für Hannover.“

Fast 50 Jahre lang Hannover mitgeprägt – oft hinter den Kulissen: Walter Richter. Quelle: Samantha Franson

Als 1996 Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg in Personalunion auch das Amt des Oberstadtdirektors übernahm und Jobst Fiedler verdrängte, wurde die Luft dünner für Richter. 2002 wurde er aufs politische Abstellgleis geschoben. Er wurde Chef der Parkhausgesellschaft Union-Boden, zu der das Parkhaus Osterstraße gehört.

Keine Lust aufs Groschenzählen

Aufs Altenteil setzte er sich dort aber nicht. Er erweiterte den Aufgabenbereich des kommunalen Tochterunternehmens, indem er Kitas baute und Schulen wie die Leibniz-Schule erweiterte. „Aufs Groschenzählen hatte ich keine Lust“, sagt er und lacht sein Richter-Lachen. Es klingt etwas frech, auch herausfordernd.

Bei der Leibniz-Schule sei es ihm um den Beweis gegangen, dass „kommunale Unternehmen preiswerter bauen können als private“, sagt Richter. 30 Millionen Euro investierte die Union-Boden dort, errichtete in drei Abschnitten neue Klassentrakte, die neue Sporthalle und eine Mensa. Alle kommunalen Tochterunternehmen müssten dazu beitragen, die Infrastruktur der Stadt zu verbessern, sagt Richter. Da kommt dann wieder der Sozialdemokrat alten Schlages durch.

Aktiv bei der AWO gewesen

Wirtschaftsförderung, Tourismus, Wasserstoffstrategie – auch mit 74 Jahren ist Richter ungeduldig bei diesen Themen, es geht ihm alles nicht schnell genug in Stadt- und Regionsverwaltung. Politisch verantwortlich ist er dafür nun aber nicht mehr. Zuletzt hatte er sich noch einige Jahre als Bezirksvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betätigt, den Verband aus der Krise gerettet und wie nebenbei den Neubau von drei Pflegeeinrichtungen gemanagt – die jüngste wird am 16. Oktober in Vahrenwald eröffnet.

Im Mittelpunkt stehen für Richter jetzt der Kleingarten, die Aufgaben als Aufsichtsratsvorsitzender im Spar- und Bauverein und das Vorantreiben des Projekts Leinebogen, die von einem gleichnamigen Verein geplante Seenlandschaft für den Nordwesten der Region. „Hannover muss wieder den Mut haben, auch große Projekte anzugehen“, sagt er.

Kein Buch – da atmet mancher auf

Eine Sache, die er zum Abschied aus dem Rathausdienst fröhlich angekündigt hat, wird er aber nicht mehr machen: ein Buch schreiben über seine Zeit in der hannoverschen Politik. Manch einer wird glücklich darüber sein.

Von Conrad von Meding