Hannover nimmt wieder mehr Gewerbesteuer ein

Hannover

Die Corona-Krise hat riesige Löcher in den Haushalt der Stadt Hannover gerissen – aber womöglich erholen sich die Stadtfinanzen doch etwas rascher als erwartet. Im vergangenen Monat veranschlagte die Kämmerei die Gewerbesteuereinnahmen mit rund 609 Millionen Euro. Das entspricht in etwa den Prognosen für das laufende Jahr. Nach Angaben von Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) rechnet die Verwaltung jetzt sogar mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 640 Millionen Euro. „Wir müssen aber noch sehr vorsichtig sein, weil es sich um Zahlen am Anfang des Jahres handelt“, sagt von der Ohe.

Gewerbesteuer ist volatil

Die Gewerbesteuer ist extrem volatil. Unternehmen zahlen sie in Abhängigkeit ihres Gewinns. Sackt der ab, kommt auch bei der Stadt Hannover am Ende des Jahres weniger an.

Lesen Sie auch So soll Hannover aus der Corona-Krise kommen: Interview mit Kämmerer von der Ohe

Im HAZ-Interview hatte von der Ohe kürzlich gesagt, dass sich die Verluste aus der Corona-Krise auf eine mittlere dreistellige Millionensumme addieren würden. „Wir brauchen dringend einen zweiten Schutzschirm des Bundes für Kommunen, vergleichbar mit dem des vergangenen Jahres, der einen Teil der Gewerbesteuerausfälle kompensiert hat“, sagte von der Ohe.

Von Andreas Schinkel