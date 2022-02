Hannover

Er sieht sie ganz eindeutig. Flink, zielstrebig und kein bisschen behäbig klettern die beiden Dinosaurier an der Fassade des mehrstöckigen Hauses an der Sophienstraße empor. Warum die Passanten in der City von Hannover davon keine Notiz nehmen, ist Jakob ein Rätsel. Auch seine Mutter zeigt sich unbeeindruckt und drängt ihn zum Weitergehen.

Doch Jakob lässt sich nicht beirren. In seinem geologischen Nachschlagewerk steht schließlich unmissverständlich, dass an dem 1977 errichteten, mit Sandsteinplatten verkleideten Gebäude gegenüber des Künstlerhauses 137 Millionen Jahre alte versteinerte Fußabdrücke von Dinosauriern zu finden sind. Dass die Urzeitriesen dort heute noch immer die Wände hochgehen, findet Jakob besonders spannend.

Comic erweckt Fossilien zum Leben

Der Junge mit dem Strubbelkopf und der gelben Kapuzenjacke hat viel Fantasie – ebenso wie Saskia Affeldt, die die Comicfigur erschaffen hat. Die Studentin der Hochschule Hannover (HsH) hat Jakob zum Hauptdarsteller der Bildergeschichte gemacht, die den Titel „Auf den Spuren der Steine“ trägt.

„Auf den Spuren der Steine“: Saskia Affeldt hat die Bildergeschichte zu den Fußabdrücke von Dinosauriern am Haus an der Sophienstraße gezeichnet. Quelle: Landesmuseum Hannover/Hochschule Hannover

Auch die angehende Mediendesignerin ist mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen auf diesen Spuren gewandelt. Geführt von einer wahren Expertin ihres Fachs: Paläontologin Annette Richter, die die Naturkunde-Abteilung im Landesmuseum leitet, hat die Studierenden betreut – zusammen mit Andreas Wehrheim, Illustrator und Comiczeichner aus Linden, der einen Lehrauftrag an der HsH hat.

„Hannover on the Rocks“ versammelt 13 Kurzgeschichten

Das Ergebnis ist ein Comicband mit 13 Kurzgeschichten, die in die Tiefen der Erdgeschichte abtauchen. „Hannover on the Rocks“ heißt das 67 Seiten starke Werk, das in einem Kooperationsprojekt von Museum und Hochschule entstanden ist.

Der Lindener Illustrator Andreas Wehrheim Quelle: Katrin Kutter

„Los ging es mit einer Exkursion durch die Stadt“, berichtet Wehrheim. Die vermeintlich trockene Materie habe die Paläontologin den Studierenden auf lehrreiche und zugleich äußerst unterhaltsame Weise vermittelt. „Das hat die Kreativität angeregt.“ Richter kennt sich nicht nur bestens aus mit Sauriern, Fossilien und anderem lange ausgestorbenem Getier – sie ist auch sehr enthusiastisch, wenn es darum geht, ihr Wissen anschaulich zu vermitteln. Regelmäßig bietet sie Spaziergänge durch Hannover an, um interessierten Laien zu zeigen, an welchen Gebäuden Jahrmillionen alte Relikte zu finden sind, die dort verbaut wurden. Schon oft hat sie in und am Fassadengestein Spuren früheren Lebens entdeckt.

Saurierabdrücke an der Hauswand

So stieß die Wissenschaftlerin 2004 auf die Saurierabdrücke an der Hauswand an der Sophienstraße, die nun in dem Comicband zu Ehren kommen. Diese sind allerdings kein Zeugnis dafür, dass die Urzeittiere einst dort entlanggestapft sind. Die Sandsteinplatten stammen aus dem Ort Obernkirchen im Landkreis Schaumburg – der dortige Steinbruch gilt in der Paläontologie als ergiebige Fundgrube.

Eine Fundgrube waren Richters Erkenntnisse und Erzählungen auch für die rund 40 Studierenden des ersten und zweiten Semesters, die bei dem Comicprojekt mitgemacht haben. „Wir mussten schließlich eine Auswahl aus den vielen guten Geschichten und Zeichnungen treffen, das war nicht einfach“, sagt Wehrheim. Der Band bietet nun einen Querschnitt aus den Studienarbeiten. Die Zeichenstile sind ebenso vielfältig wie die 13 Storys.

Studierende der Hochschule Hannover erzählen die Erdgeschichte auf lehrreiche und unterhaltsame Weise in bunten Bildgeschichten.

In dem Comic von Studentin Bahareh Asgari werden die Dinos zu Filmstars. Sie treffen sich in „Hannowood“ zum Premierenfest im Opernhaus (Fassade aus Wealdensandstein) und posieren vor den Kameras der Fotografen, die ebenfalls zur Gattung der Riesenechsen gehören. Der angehende Mediendesigner Kai Siegle schickt in seinem Comic eine kleine Entdeckerin in die Tiefen der Steinbrüche des Lindener Bergs, wo noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 150 Millionen Jahre alter Kalkstein aus dem Oberen Oberjura abgebaut wurde. Das forsche Mädchen findet einen Ammoniten, der sich einsam fühlt und seine steinige Familie vermisst. Durch ganz Hannover führt die Suche, die vor Hannovers alter Stadtmauer endet.

In anderen Comics geht es um Grabsteinspuk auf dem Stöckener Friedhof oder um eine gruselige Begegnung mit dem steinernen Engel auf dem Friedhof am Lindener Berg. Auch Zeitreisen sind ein beliebtes Thema. Julien Reichelt katapultiert einen an Albert Einstein erinnernden Forscher durch die Marmorplatten auf dem Boden der Kröpcke-Passage ins Erdinnere. Celina Minke lässt dreiste Diebe, die einen Turmalin aus der Gesteinssammlung des Landesmuseums gestohlen haben, 400 Jahre später an den Ort ihres Verbrechens zurückkehren.

Die Kooperation wird fortgesetzt

Der Comic-Band ist in einer Auflage von zunächst 300 Stück erschienen. Es ist nicht das erste Gemeinschaftswerk von HsH und Landesmuseum. Bereits im vergangenen Jahr hatten Studierende das Thema Saurier textlich und zeichnerisch bearbeitet – passend zur großen Dino-Ausstellung des Museums, die Annette Richter kuratiert hatte. Und die Zusammenarbeit geht weiter: Wehrheim leitet zurzeit einen neuen Comickurs, in dem es um die „Wasserwelten“ des Museums geht.

Erhältlich ist der Band „Hannover on the Rocks“ bei Comix, Goseriede 10, und im Landesmuseum. Er kostet 12 Euro.

Von Juliane Kaune