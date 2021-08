Hannover

Noch herrscht Sommer und der Appetit auf gebrannte Mandeln mit Glühwein dürfte sich bei den meisten Hannoveranern in Grenzen halten. Dennoch braucht eine Großveranstaltung wie der Weihnachtsmarkt einen monatelangen Vorlauf. Trotz Corona-Pandemie mit immer neuen Virus-Mutationen steckt die Stadt Hannover mitten in den Vorbereitungen für den Budenzauber. „Bis jetzt plant die Verwaltung, dass der Weihnachtsmarkt in der Altstadt stattfinden wird“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Alles stehe aber unter dem Vorbehalt der dann geltenden Corona-Schutzregeln.

120 Stände haben Genehmigung

120 Ständen hat die Stadt bereits eine Genehmigung erteilt. Das sind nur zehn weniger als 2019 vor Ausbruch der Pandemie. Nicht eingerechnet sind jedoch das Finnische Dorf, die Mittelalter-Stände und der Wunschbrunnen-Wald. „Ein Gedanke geht in die Richtung, die Stände auf alle City-Plätze zu verteilen“, sagt Dix. Damit könne verhindert werden, dass zu viel Gedränge zwischen den Buden entsteht.

Solche Ideen gab es bereits im vergangenen Jahr. Damals war geplant, Buden auf verschiedenen Cityplätzen zu verteilen, etwa Opernplatz, Platz der Weltausstellung und auf dem Platz an der Marktkirche. Glühweinstände wären nicht frei zugänglich gewesen. Besucher hätten sich registrieren müssen.

Doch als im November die Infektionszahlen rapide anstiegen, entschied sich die Stadt, die Veranstaltung komplett zu kippen. Ratspolitiker bedauerten die Absage des beliebten Marktes und regten an, einen „Wintermarkt“ im Januar auf die Beine zu stellen. Doch auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung.

Hygienekonzept in Arbeit

Jetzt ist man im Rathaus optimistisch, dass es in diesem Jahr klappen könnte mit dem Weihnachtsmarkt. „Erlaubnisse für die Betreiber sind zum 31. Mai versandt worden“, sagt Dix. Derzeit liefen weitere Ausschreibungen für Vergaben aller Art – vom Weihnachtsbaum bis zur Abdeckung der Kellerschächte auf dem Platz vor der Marktkirche. Ein Hygienekonzept sei in Arbeit.

Auch in der Markthalle hat man das Jahresende im Blick und denkt darüber nach, ob und wie die beliebte Silvester-Sause stattfinden kann. „Wir müssen jetzt entsprechende Anträge bei der Stadt stellen, obwohl wir gar nicht wissen, wie die Corona-Lage sein wird“, sagt Markthallen-Verwalter Gerhard Schacht.

Von Andreas Schinkel