Die Stadt Hannover bekommt eine neue zentrale Anlaufstelle für Obdachlose. Standort soll nach Informationen dieser Zeitung zufolge die Augustenstraße 11 sein. Dort befindet sich ein leer stehendes, insgesamt 500 Quadratmeter großes Gebäude, das komplett erneuert und umgestaltet werden soll.

In den beiden unteren Etagen sollen verschiedene Hilfsangebote für Obdachlose gebündelt werden. Der Kontaktladen „Mecki“, der zentrale Anlaufpunkt für obdachlose Menschen in der City, könnte dort unterkommen. Zudem sind Beratungsangebote geplant, aber auch Räume für die medizinische Versorgung, die Körperhygiene und Plätze zum Wäschewaschen. In der dritten und in einer geplanten, vierten Etage soll eine Notschlafstelle für wohnungslose Menschen eingerichtet werden. In der Stadtverwaltung hofft man dem Vernehmen nach, das Projekt innerhalb von zwei Jahren an den Start bringen zu können.

Im Winter 2020 bildeten sich zu Hochzeiten der Pandemie lange Warteschlangen vor dem Kontaktladen „Mecki“. Quelle: Katrin Kutter

„Wir sind sehr froh, dass die Stadt Hannover nach langem Suchen eine Lösung in dieser Frage gefunden hat“, sagte Regionssozialdezernentin Andrea Hanke. Der jetzige Standort des „Mecki“-Ladens in der Passerelle sei mittlerweile einfach zu klein für die Vielzahl der Besucher. „In den neuen Räumen können wir ein gutes Angebot für Wohnungslose machen, bei Beratungen, aber vor allem auch im medizinisch-pflegerischen Bereich“, sagte Hanke. „Wir haben einen Standort gefunden, der zentrumsnah liegt und zugleich groß genug ist, um der stetig wachsenden Zahl obdachloser Menschen gerecht zu werden “, sagte die hannoversche Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Ihr zufolge ist die neue Anlaufstelle ein zentraler Baustein in einer neu aufgestellten Obdachlosenhilfe in Hannover. Zudem sei es geplant, Konsumräume für die Crackszene zu finden, die sich zurzeit rund um den Bahnhof aufhält. „Das wird dazu beitragen, die einzelnen Szenen – Obdachlose, Crack- und Heroinabhängige – hinter dem Bahnhof zu entzerren.“ Dazu müssten schnellstmöglich neue Räume für das „Stellwerk“ gefunden werden, das hinter dem Hauptbahnhof Drogenabhängige betreut. Das „Stellwerk“ muss spätestens 2029/2030 wegen Umbauplänen der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof weichen.

Bis zu 2 Millionen Euro sind für die neue Anlaufstelle vorgesehen

Tatsächlich suchte die Stadtverwaltung bereits seit 2019 nach einer neuen Immobilie für den „Mecki“-Laden. Die Diakonie hatte sich lange Zeit dafür starkgemacht, die sogenannte neue Hilfsstation „Mecki 2.0“ mit einem deutlich erweiterten Angebot in der ehemaligen Polizeidienststelle am Raschplatz unterzubringen. Doch die Umbaukosten sowie die Reparatur eines Wasserschadens hätten einen Millionenbetrag verschlungen, sodass die Stadt Abstand von dem Vorhaben nahm. In der Corona-Pandemie waren die Arbeitsbedingungen im jetzigen Kontaktladen in der Passerelle immer schwieriger geworden. Die Kontaktbeschränkungen hatten zur Folge, dass sich drinnen nur noch wenige Obdachlose gleichzeitig aufhalten konnten – ein Problem vor allem im Winter. Draußen kam es überdies zunehmend zu Konflikten mit der Crackszene, die sich häufig am Andreas-Hermes-Platz aufhält.

Die Pläne für die neue Anlaufstelle sollen offenbar schon in den nächsten Sozialausschüssen von Stadt und Region vorgestellt werden. In den Haushalten von Stadt und Region sind bis zu 2 Millionen Euro für das Projekt vorgesehen.

Von Jutta Rinas