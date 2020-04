Hannover

Nach gut zwei Jahren Vorbereitungszeit hat Hannover jetzt einen Kulturentwicklungsplan, der sowohl finanzielle Verlässlichkeit als auch kreative Impulse bis 2030 spenden soll. Ziel ist, die Breite der Kulturangebote zu stärken, zugleich aber auch mehr internationale Exzellenz zu ermöglichen.

Hannovers Kulturentwicklungsplan soll die Stadt bekannter machen

Konkret geplant ist etwa die Weiterentwicklung zwei herausragender Kulturareale in der Innenstadt: rund um den Maschpark, wo unter anderem das Sprengel- und das Landesmuseum angesiedelt sind, sowie im Kulturquartier rund um Künstler- und Schauspielhaus sowie Oper.

Kultur soll digitaler werden

Aber auch die Digitalisierung der Kulturlandschaft ist vorgesehen. „Eine digitale Kulturplattform zu haben wäre jetzt während der Corona-Krise wichtig gewesen – deshalb wäre das etwas, womit wir schnell anfangen sollten“, sagt Bernd Jacobs vom Bereich Junge Kultur, der gemeinsam mit Carola Schelle-Wolff (Stadtbibliothek) und Benedikt Poensgen das zentrale Projektteam zur Vorbereitung des Entwicklungsplans bildete.

Insgesamt haben nach Angaben von Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf etwa 500 Kulturschaffende an dem Plan mitgewirkt. Er umfasst vieles, was schon bekannt ist, wie etwa das Engagement in der Unesco-City of Music seit 2015 und die Einbettung der Kulturentwicklung in die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025. Ziel ist aber vor allem auch, Hannovers besondere Kulturprojekte international besser herauszustellen („Auf der Weltbühne Hannover“), indem herausragende Häuser wie das Sprengel-Museum regelmäßig bedeutsame Schwerpunktausstellungen anbieten.

Mehr Geld für Kultur in Hannover

Insgesamt stockt Hannover seinen Kulturetat ab jetzt jährlich um 1,5 Prozent auf. Um diese Summe hatte es anfangs Ärger gegeben: Viele Kulturschaffende halten sie für zu gering. Für die Bewerbung als Kulturhauptstadt gilt sie aber als Minimum. Die Stadt hatte immer klargestellt, dass dies nur der Sockelbetrag sei. Für Sonderprojekte wie die etwa die Kulturareale sind Sonderetats nötig.

Kritik: „Alles Selbstverständlichkeiten“

Der Kulturausschuss stimmte dem Plan, der nach dem bekannten Kurt-Schwitters-Zitat „Vorwärts nach weit“ benannt ist, am Donnerstagmittag in einer Sondersitzung mit zehn Ja- und einer Gegenstimme zu. Von Vertretern nahezu aller Ratsfraktionen gab es Lob für den Plan. Gerhard Wruck von den „Hannoveranern“ aber kritisierte, das meiste im Plan seien Selbstverständlichkeiten. AfD-Mitglied Markus Karger meldete Zweifel an, ob das Geld nach der Corona-Krise für eine teure Kulturförderung reiche. Grünen-Politiker Daniel Gardemin und FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke wiesen die Kritik zurück.

SPD : Zeitplan nötig

SPD-Kulturpolitikerin Belgin Zamann drängte darauf, dass möglichst bald auch ein konkreter Zeitplan für die einzelnen Handlungsfelder vorgelegt werde. Dezernentin Beckedorf nannte kein Datum, versprach aber, dass im Zuge der Aufstellung des Stadthaushaltes Konkreteres vorgelegt werde. Wegen der breiten Zustimmung der Kulturpolitiker gilt der finale Ratsbeschluss zum Kulturentwicklungsplan, der am Nachmittag erfolgen soll, als sicher.

Von Conrad von Meding