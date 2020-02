Hannover

Fast 7300 Designprodukte aus 56 Ländern musste die Jury des angesehenen if-Design-Awards in der aktuellen Runde bewerten – und 13 der Preise gingen nach Hannover. Neben einem Verpackungsdesign der Firma Bahlsen und einem Reifenkonzept der Continental AG (Conti-Care) zeichnete die internationale Jury auch das Design des kunstvollen Bid-Books aus, mit dem sich die Landeshauptstadt um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 bewirbt.

iF-Design-Award für Hannovers Bid-Book

„Der Preis zeigt, dass sich die Einbindung der kreativen Szene ausgezahlt hat“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay nach der Bekanntgabe der Gewinner. Er gratulierte dem Designer Sebastian Peetz um dem Team, das die Idee umgesetzt hat. Onay betonte, der Preis sei „für das gesamte Team ein großer Erfolg und für die Bewerbung ein zusätzlicher Motivationsschub“.

Madsack für Videoshow ausgezeichnet

Unter anderem wurde in diesem Jahr auch die Madsack Mediengruppe ausgezeichnet für ihre spektakuläre Videoshow auf einer Projektionsfläche am Anzeiger-Hochhaus, die zum 125. Verlagsgeburtstag mehr als 30.000 HAZ-Leser an die Goseriede lockte. Die Jury urteilte: „Für das Event wurden modernste Multimediatechniken und Artisten virtuos zu einer spektakulären Show vereint, die Jung und Alt zu begeistern verstand und dem Anlass in zeitgemäßer Form gerecht wurde.“ Das Design der Show stammte von der VenCo AG, Sven Hügele, Christian Schlonsok und der Gesellschaft Battle-Royal.

Weitere Auszeichnungen erhielten unter anderem das Sprengel-Museum für sein neues Corporate-Design, die neue Gestaltung der Mobil-Card 63-Plus des Großraumverkehrs GVH und die Fraunhofer-Gesellschaft für die Präsentation ihres Messestands auf der jüngsten Hannover-Messe.

iF-Design-Award kommt eigentlich aus Hannover

Seit 1953 gilt der iF-Award als einer der bedeutendsten Designpreise weltweit. Hervorgegangen ist er aus der 1952 in Hannover gegründeten Zentralstelle zur Förderung deutscher Wertarbeit. 1953 gab es erstmals die „Sonderschau formgerechter Industrieerzeugnisse“ auf dem hannoverschen Messegelände, ab 1954 wurde jährlich das beste Design mit einem Preis gekürt. Anfangs ging es vor allem um Industrieformen, woran der Name erinnert. Das iF allerdings ist erst seit 2001 wirklich Teil des Forumsnamens. Seit 2007 allerdings hat das Forum nach einer Verschmelzung mit dem Designzentrum München seinen Sitz in Bayerns Landeshauptstadt.

Von Conrad von Meding