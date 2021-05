Hannover

Großveranstaltungen waren zuletzt nicht möglich; jetzt kündigt sich in Hannover eine an. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) richtet vom 24. bis zum 26. November den 13. Deutschen Seniorentag im Hannover Congress Centrum aus. Erwartet werden rund 15.000 Besucher und Teilnehmer, wenn es die Pandemie zulässt. „Wir haben den Termin vom Juni in den Spätherbst verschoben, damit wir eine Präsenzveranstaltung machen können“, sagt Guido Klumpp, Geschäftsführer der BAGSO.

Auch Schüler und Studenten sollen kommen

„Wir.Alle.Zusammen“ lautet das Motto des Seniorentages. „Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Ältere, sondern zum Beispiel auch an Schüler und Studenten“, betont Franz Müntering, ehemaliger Bundesminister und SPD-Vorsitzender und aktuell Vorsitzender der BAGSO. Man wolle Generationen zusammenführen und den Blick nach vorne richten. „Dinge verändern sich. Das gilt für das Älterwerden, aber auch für die beruflichen Perspektiven unserer Enkelkinder“, sagt Müntefering. Die Veranstaltung solle nach Monaten des durch die Pandemie erzwungenen Rückzugs Mut machen, das aktive Leben wieder aufzunehmen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Seniorentag mit einer Rede eröffnen; außerdem ist am Auftaktabend ein ökumenischer Gottesdienst in der Marktkirche geplant. Überhaupt kündigt sich viel Prominenz an, darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann, der ehemalige Bundesumweltminister und Klimaexperte Klaus Töpfer, die Schauspielerin Uschi Glas oder Bremens einstiger Bürgermeister Henning Scherf.

Rund 100 Veranstaltungen und eine Messe

Im Programm des Seniorentages sind rund 100 Veranstaltungen geplant; Workshops, Vorträge oder Bühnenauftritte etwa. Die Themenpalette reicht von Wohnen über Gesundheit und Pflege, Kriminalitätsschutz bis hin zum Miteinander der Generationen. „Ein großer Schwerpunkt wird die Digitalisierung sein“, sagt Klumpp. Flankiert wird das Programm von einer Messe in der Niedersachsenhalle, bei der sich Vereine, Verbände und Ehrenamtliche präsentieren.

Die BAGSO erwartet, dass etwa eine Hälfte der Teilnehmer und Besucher aus der Region kommen, der Rest aus dem gesamten Bundesgebiet. Das endgültige Programm will sie im August veröffentlichen, wenn klarer ist, was Corona zulässt und was nicht. Dann soll auch der Preis für die Tageskarte feststehen. Zuletzt in Dortmund waren es 12 Euro, wobei Schüler freien Eintritt hatten. „Wir drücken die Daumen, dass volle Präsenz möglich ist. Ich bin da optimistisch“, sagt Müntefering. Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover, hofft ebenfalls auf viele Besucher: „Es braucht Aufmerksamkeit, damit Konzepte für ein selbstbestimmtes Leben im Alter erfolgreich umgesetzt werden können.

Von Bernd Haase