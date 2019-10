Hannover

Trotz aller Appelle: Die Zahl der sogenannten Elterntaxis, bei denen Eltern ihre Kinder im Auto zur Schule bringen oder von dort abholen, scheint nicht abzunehmen. Weil durch die teils waghalsigen Fahrmanöver im Stress vor dem Schulbeginn immer wieder Kinder gefährdet werden, startet die Stadt jetzt einen Test an fünf Schulen. Dort sollen Haltezonen für Elternautos eingerichtet werden. Von Grünen und AfD gab es im Bauausschuss Protest: Damit werde das Problem nur verlagert, statt die Eltern dazu zu bringen, Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen.

Gutachter untersuchen 67 Schulen auf Elterntaxi-Probleme

Im Auftrag der Stadt hat ein Verkehrsplanerbüro die Situation an 67 Schulen untersucht. Parallel haben Schulen und Polizei Fragebögen beantwortet. Das Ergebnis: An 20 Schulen stellen Elterntaxis kein Problem dar. An 37 Schulen gibt es Probleme, aber keine dramatischen. An zehn Schulen sehen die Gutachter „hohen Handlungsbedarf“. Bei der Hälfte von ihnen startet jetzt der Test. Es sind die Grundschulen Ahlem, Brüder-Grimm, Grimsehlweg und Lüneburger Damm sowie die Waldorfschule am Maschsee.

Haltezonen etwas entfernt vom Schuleingang

Nach den Herbstferien sollen an diesen Schulen Haltezonen eingerichtet sein, die etwa 20 bis 50 Meter vom Schuleingang entfernt liegen, sagt der zuständige Planer Thomas Leidinger. An den Schuleingängen selbst solle mit Baken, Fahrradbügeln und eindeutiger Verbotsbeschilderung das Halten verhindert werden. Zusätzlich lässt die Stadt nächste Woche 20.000 Flyer drucken, in denen sie eindringlich auf die Gefahr der Elterntaxis hinweist. „Es klingt vielleicht kurios, aber wenn man die Informationen den Eltern nicht unter die Nase hält, dann lässt es sich offenbar nicht kommunizieren“, sagt Leidinger.

Grüne: „Wir setzen das falsche Signal“

Der Rat hatte von der Verwaltung Konzepte für mehr Verkehrssicherheit an Schulen eingefordert. Von SPD und FDP gab es deshalb Lob für die Aktion. Grünen-Ratsfrau Elisabeth Clausen-Muradian dagegen äußerte Zweifel. „Wir setzen das falsche Signal, wenn wir Halteplätze anbieten“, sagte sie im Ausschuss. Wer für die Sicherheit von Schulkindern sorgen wolle, müsse Eltern dazu anhalten, sie zu Fuß gehen zu lassen. Sie bekam Unterstützung vom AfD-Ratsherrn Reinhard Hirche („Das wäre das einzig Richtige.“) und Gerhard Wruck von den rechtspopulistischen Hannoveranern.

FDP : „Wir leben in einem freien Staat“

FDP-Ratsherr Wilfried Engelke verwahrte sich allerdings gegenüber Forderungen, den elterlichen Bringservice komplett zu unterbinden: „Wir haben einen freien Staat.“ Der Großteil der Eltern halte sich an die Regeln. Es gehe einzig darum, die Gefährdungen zu verhindern.

Haltezonen mit Platz für zwei bis sechs Autos

So könnten die Elterntaxi-Haltestellen aussehen: Die Ausdehnung und die Uhrzeiten sollen an den Bedarf der jeweiligen Schule angepasst werden. Quelle: Conrad von Meding

Die Haltezonen sollen mindestens Platz für zwei Autos bieten, bei größeren Schulen für bis zu sechs, sagt Planer Leidinger. Der Grund: Messungen hätten ergeben, dass 10 bis 15 Prozent der Kinder mit Autos gebracht würden. Bei Grundschulen mit 400 Kindern seien das 40 Autos, die sich aber zeitlich verteilten. Man wolle das Halteplatzangebot nicht zu groß halten, um keinen Anreiz zu schaffen. „Letztlich sind wir in der Erprobungsphase und werden Erfahrungen sammeln.“

Mehrere brenzlige Situationen mit Elterntaxis

Immer wieder war es in der Vergangenheit zu brenzligen Situationen gekommen. An der Grundschule Laatzen-Rethen hatten Elterntaxis im September einen Rettungseinsatz blockiert. Im Februar hatten Waldorfschüler gegen Elterntaxis an der Engesohde protestiert. In Limmer macht die Albert-Schweitzer-Schule schon seit 2017 gegen Elterntaxis mobil – mit großem Erfolg.

Von Conrad von Meding