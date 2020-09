Hannover

Der Spielplatz Nenndorfer Platz liegt am westlichen Rand des Sanierungsgebiets, dennoch gilt er als das Pilotprojekt des Programms „Sozialer Zusammenhalt Oberricklingen Nord-Ost“. Rund 870.000 Euro fließen in die Modernisierung, zwei Drittel kommen von Bund und Land. Seit gut zwei Jahren plant die Stadt am ersten sichtbaren Bauvorhaben des auf zehn Jahre angelegten Sanierungsprogramms. Nun soll der Umbau – vermutlich – im kommenden Jahr starten. Das wünscht sich die Sanierungskommission Oberricklingen, die dem Plan jetzt einhellig zugestimmt hat. Sie übt aber auch deutlich Kritik am Vorgehen der Stadt, etwa wegen des Fehlens eines Starttermins sowie einer passenden Verkehrsplanung für die angrenzenden Straßen.

Gefahr vor allem für Kinder

Die Pyrmonter Straße teilt das nördliche Oberricklingen in zwei Bereiche: die Reihen- und Einfamilienhäuser im Westen sowie den Geschosswohnungsbau im Osten des Stadtteils. Letzterer ist jener Bereich, der besonders im Fokus des Programms stehen soll – mit Investitionen in bauliche und soziale Infrastruktur. Die Pyrmonter Straße führt am Nenndorfer Platz vorbei und damit auch am völlig veralteten Spielplatz. Ein Grünstreifen wird dort zudem von den Straßen Nenndorfer Platz und Steinhuder Straße regelrecht eingefasst. Fast jedes Kind aus der Umgebung muss erst breite Straßen überqueren, bevor es die erneuerte Spielzone betreten kann. Auch Schulwege laufen dort entlang. Die langen und schnurgeraden Anliegerstraßen fördern langsames Befahren keineswegs, es fehlt zudem an gesicherten Straßenquerungen. Abgestellte Fahrzeuge sorgen dafür, dass Kinder von Autofahrern unter Umständen erst bemerkt werden, wenn sie bereits auf der Straße sind.

Tempo 30 reicht nicht aus

Der Sanierungskommission reicht das für Fahrzeuge geltende Tempolimit von 30 Stundenkilometern nicht. „Zusätzliche verkehrsberuhigende Maßnahmen sind dort sehr wichtig“, betonte Vorsitzende Angelika Walther in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Sie und andere Kommissionsmitglieder hätten sich bereits Im Zuge der Spielplatzplanung Ideen für mehr Verkehrssicherheit gewünscht. Die wird es so schnell allerdings nicht geben. Der städtische Fachbereich Tiefbau plane vorerst nichts, wie die Verwaltung auf Anfrage der Kommission mitteilte. Das ist auch eine Konsequenz eines Antrag des Bezirksrats Ricklingen, der angesichts zahlreicher Straßenbaustellen 2019 einen vorläufigen Planungsstopp für neue Bauprojekte im Verkehrsnetz forderte. Dass damit ausgerechnet auch eine Planung der – aus ihrer Sicht zwingend notwendigen – Verkehrsberuhigung nicht vorgenommen werden soll, sorgte für Empörung in der Sanierungskommission. Sie will nun anregen, dass das Thema Verkehrsberuhigung rund um den Nenndorfer Platz angepackt werde. „Wir wünschen uns Vorschläge der Stadt“, sagte Walther.

Barrierefrei und abwechslungsreich

Mehr Licht, mehr Angebote, mehr Platz zum Toben: Das sind die wichtigsten Punkte der Umbauplanung. Die veralteten Geräte werden abgebaut, auch drei der 15 Bäume verschwinden und werden anderenorts durch Neupflanzungen ersetzt. Große Kletteranlagen, Sandspielplätze und verschiedene Schaukeln soll es auf dem Gelände geben. Und nicht nur der Zugang wird barrierefrei. Eine Kombination aus Rampen und befahrbaren Wackelbrücken soll ausdrücklich auch Rollstuhl fahrenden Kindern Schönes bieten. Ob der Umbau tatsächlich 2021 beginnen kann, steht bislang noch nicht fest. Der Rat der Stadt muss noch die Rahmenbedingungen für das komplette Sanierungsprogramm formell genehmigen. Der Bezirksrat verabschiedete die Sanierungsziele noch vor der Sommerpause, der Rat soll Ende September folgen. Erst danach haben auch die städtischen Planer freie Bahn.

Von Marcel Schwarzenberger