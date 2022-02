Hannover

Auf zur Schatzsuche: Im Januar hat der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha im Rahmen seiner Kampagne „Hannover sauber!“ den letzten von insgesamt 13 Geocaches in den 13 Stadtbezirken Hannovers eingerichtet. Der Cache, der mithilfe von GPS-Empfängern oder über eine App zu orten ist, wurde im Stadtbezirk Linden-Limmer versteckt. Er thematisiert die Problematik von Kronkorken, die auf Straßen, Wegen und Plätzen im gesamten Stadtgebiet unerlaubt entsorgt werden. Die Flaschenverschlüsse enthalten neben Weißblech auch Kunststoffe, die sich mit der Zeit zu Mikroplastik zersetzen und so die Umwelt belasten.

Kleine Abfälle belasten Stadtreinigung

„Kronkorken gehören nicht in den öffentlichen Raum. Das sogenannte Littering, also das Wegwerfen von kleinen Abfällen, belastet die Umwelt zusehends und bindet in der Stadtreinigung erhebliche Ressourcen“, erläutert Mathias Quast, Leiter der Aha-Stadtreinigung. Teilnehmer der Schatzsuche müssen an dem Cache, der an der Davenstedter Straße in der Nähe des Westschnellwegs zu finden ist, Kronenkorken entsorgen. In einer umgebauten Streugutkiste können sie die Metallteile mit einer eigens angefertigten Kronkorkenpistole durch ein Rohr in die Kiste schießen. Rainer-Jörg Grube, Bezirksbürgermeister in Linden-Limmer, begrüßt die neue Freizeitaktivität: „Der Geocache verbindet Umweltschutz mit Spiel und Spaß und spricht so auch neue Kreise an. Das gefällt mir, denn die herumliegenden Kronkorken belasten die Umwelt nachhaltig, da sie nicht verrotten.“

Geocaches sind online zu finden

Suchende können über GPS, mittels geografischer Koordinaten oder einfach per App die 13 Geocaches von „Hannover sauber!“ finden und die dazugehörigen Aufgaben lösen. Interessierte erhalten den Sammelbogen sowie Informationen rund um die Schatzsuche in Hannover online.

Auch die zwölf Geocaches in den anderen Stadtbezirken beschäftigen sich mit Themen rund um Stadtreinigung und Müll – dazu gehören Hundekot, Schrottfahrräder oder auch der Mehrwegbecher „Hannoccino“.

Von Laura Ebeling