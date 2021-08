Hannover

Rolle rückwärts in der Debatte um Luftfilter zum Schutz vor Corona-Infektionen in Schulen: Die Stadt Hannover will nach Informationen der HAZ nun doch mobile Geräte anschaffen – für insgesamt 139 Klassenzimmer. Rückendeckung für die Initiative hat sich die Verwaltung am Dienstag in einem internen Gespräch von den Spitzen der Ratsfraktionen geholt. Nicht dabei waren AfD und „Hannoveraner“.

Fensterriegel werden wieder eingebaut, um Fördergeld zu bekommen

Kurios dabei ist, dass die Stadt jene Fensterriegel wieder einbaut, die sie vor einigen Monaten entfernen ließ. Damals ging es darum, die Fenster weiter öffnen zu können, um eine bessere Durchlüftung zu gewährleisten. Wenn sich jetzt die Fenster wieder nur einen Spalt breit öffnen lassen, fallen die Räume in die Kategorie „schlecht zu belüften“ – damit kann die Stadt Fördergeld vom Land für Luftfilter beantragen. „Eigentlich ist es aus Gründen der Sicherheit für Schüler in Ordnung, wenn die Fensteröffnung wieder schmaler ausfällt“, heißt es aus der Ratspolitik.

20 Millionen Euro Fördergeld hat das Land insgesamt in Aussicht gestellt, um die Anschaffung von Luftfiltern zu fördern. Zunächst hatte die Stadt Hannover angekündigt, keine Geräte anzuschaffen, weil alle Klassenzimmer ausreichend belüftet werden könnten. Landtagspolitiker wunderten sich und warfen der Stadt Untätigkeit vor.

Testlauf für Corona-Ampel

Zudem will die Stadt testweise sogenannte Corona-Ampeln ausprobieren. Das sind Geräte, die anzeigen, wann ein Raum gelüftet werden muss, weil die errechnete Infektionsgefahr zu hoch ist. Corona-Ampeln könnten die starre Lüftungsregel in Schulen aufheben. Denn trotz Luftfilter gibt das Land noch immer vor, dass 20 Minuten unterrichtet werden soll, fünf Minuten gelüftet und dann wieder 20 Minuten Unterricht läuft. Zudem will die Stadt CO2-Ampeln anschaffen, die messen, wie verbraucht die Luft in einem Klassenzimmer ist.

Von Andreas Schinkel