Hannover

Um 80 Prozent sind die Verkäufe der gedruckten Fahrplanhefte für den Bus- und Bahnverkehr im Großraum Verkehr Hannover (GVH) im Zeitraum von 2004 bis 2020 zurückgegangen. Zum nächsten Fahrplanwechsel wollen die Region Hannover und der GVH das Angebot deshalb komplett einstellen, die sogenannten Bereichsfahrpläne gibt es damit in diesem Jahr zum letzten Mal.

Druck verursacht Defizit

Wie die Verkehrsabteilung der Region am Donnerstag mitteilte, sind 2020 nur noch 20 Prozent der gedruckten Fahrpläne für Züge verkauft worden. Bei denjenigen für das Stadtgebiet Hannover lag die Quote zwar bei 51 Prozent, allerdings war zuvor die gedruckte Auflage gesenkt worden. Entstanden ist so ein Defizit in Höhe von 87.000 Euro.

Eines der Probleme sei neben dem allgemeinen Trend zum Digitalen, dass die gedruckten Hefte über das Jahr wegen regelmäßiger Fahrplanänderungen an Aktualität einbüßen, teilt die Region mit. Sie verweist auf die Fahrplanbuchseiten im Internet unter www.gvh.de und will als kleinen Ersatz einen Service im Kundenzentrum am Platz der Weltausstellung anbieten. Dort können sich Interessierte Seiten auf Bestellung ausdrucken lassen.

Von Bernd Haase