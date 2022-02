Hannover

Gadou ist schwarz und transsexuell, hat gerade ihr Abitur gemacht. Katharina Rybkowski ist 39 Jahre alt und ehemalige deutsche Eiskunstläuferin. Viel scheint die beiden Frauen zunächst nicht zu verbinden – doch das täuscht. „Wir sind Frauen mit Visionen“, sagt Rybkowski. In der aktuellen Staffel Miss Germany ist Gadou ihre Konkurrentin, die beiden sind unter den besten 22 Kandidatinnen.

Von Begriffen wie „Konkurrentin“ und „Gegnerin“ ist Gadou, die ebenso wie Kat aus Hannover stammt, nicht überzeugt. „Wir sind alle Schwestern“, sagt die 21-Jährige überzeugt, kuschelt in ihrer Instagramstory auch mal mit Rybkowski auf dem Sofa. Ihren vollen Namen möchte sie nicht verraten, auch um sich und ihre Familie vor Hass-Kommentaren in den sozialen Medien zu schützen.

Gadou kämpft gegen Transfeindlichkeit

„Ich musste mich ein Leben lang gegen Anfeindungen behaupten“, erzählt Gadou. Das ist ihr gelungen. Auf Instagram, Youtube und Tiktok macht die junge Frau Betroffenen von Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit Mut. Alleine auf Tiktok folgen ihr rund 200.000 Menschen. „Deshalb mache ich auch bei Miss Germany mit“, sagt Gadou. „Ich bin eine stolze Schwarze und Transfrau und das will ich zeigen.“

Auch Rybkowski möchte andere Menschen stärken. „Dadurch, dass ich selbst unter einer Essstörung litt, weiß ich, wie sehr Frauen immer noch unter Erwartungen anderer leiden“, erzählt sie. Sie wolle ein Netzwerk kreieren, das Frauen dabei helfe, sich selbst und ihren Körper wertzuschätzen. „Dafür habe ich Body for me gestartet“, sagt sie. Das Projekt umfasse ein individuelles Sportprogramm, Ernährungstipps und Verhaltensanalysen, um mit ihrem eigenen Körper ins Reine zu komme. Miss Germany sei eine gute Plattform, um die eigenen Projekte und Inhalte nach außen zu tragen, findet Rybkowski.

Imagewechsel macht Kandidatur möglich

Noch vor einigen Jahren sah das ganz anders aus. Miss Germany war ein Schönheitswettbewerb. Frauen in knapper Kleidung wurden bewertet – vor allem ihr Äußeres. Doch vor zwei Jahren kam der Imagewechsel. Nun heißt es auf der Webseite: „Miss Germany steht für Female Empowerment.“ Der Wettbewerb solle also Frauen dabei fördern, sich selbst und einander zu unterstützen, und ihnen eine Plattform bieten.

Für Rybkowski und Gadou ist das Format erst aufgrund des Imagewechsels interessant geworden. „Seien wir ehrlich, ich bin 1,62 Meter groß und mittlerweile 39“, sagt Rybkowski. „Vor dem Wandel bei Miss Germany hätte ich also sicher keine Chance gehabt.“ Auch ein Punkt, der ihr am Herzen liegt: „Hier werde ich wahrgenommen, obwohl ich über 30 bin – das ist für Frauen leider nicht selbstverständlich. Im Gegenteil.“

Bleibt der Bewertungsdruck?

Nach dem Äußeren sollen die Frauen bei Miss Germany also nicht mehr beurteilt werden. Doch die Bewertung bleibt – immerhin soll beim Finale am Sonnabend, 19. Februar, eine Siegerin gekürt werden. In den drei Kategorien Inspirationsfähigkeit, Professionalität und Entwicklungspotenzial sollen die Kandidatinnen die achtköpfige Jury, darunter unter anderem Karo Dauer, Frauke Ludowig und Schauspieler Uwe Ochsenknecht, überzeugen.

Setzt dieses Konzept den Bewertungsdruck von Frauen fort? Gadou und Rybkowski finden nicht. „Am Ende soll eine von uns gewinnen und für uns sprechen“, sagt Gadou – wer genau das sein werde, sei zweitrangig.

Von Nina Hoffmann