Hannover soll 2020 zur Feuerwehrhauptstadt werden

Hannover

Die Herzen der hannoverschen Feuerwehrleute schlagen schon jetzt höher. Im kommenden Jahr findet die weltweite Feuerwehr-Leitmesse Interschutz auf dem Messegelände statt. Zugleich wird Mitte Juni der Feuerwehrtag begangen, zu dem die hannoversche Berufsfeuerwehr 200.000 Besucher erwartet. „ Hannover wird eine Woche lang zur Welthauptstadt der Feuerwehr“, frohlockte Hannovers Feuerwehrschef Dieter Rohrberg am Mittwoch im Organisations- und Personalausschuss. Die Interschutz sowie der Feuerwehrtag finden zeitgleich vom 15. bis 20. Juni statt.

Kanzlerin und Bundespräsident geben sich die Ehre

Ein paar Details der Planungen lässt Rohrberg bereits durchblicken. Politische Prominenz wie Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben sich die Ehre. Vorführungen organisiert die Feuerwehr sowohl in der City („Blaulichtmeile“) als auch auf dem Messegelände.

Virtuelle Rundgänge durch Atemschutz-Trainingsräume

Auf der Interschutz wird die Feuerwehr mit einem eigenen Stand vertreten sein. „Dort bieten wir virtuelle Rundgänge durch unsere neue Feuerwache an“, sagte Rohrberg im Ausschuss. Ob denn damit die noch immer nicht fertig gestellte Feuerwache am Weidendamm gemeint sei, wollte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke wissen. Nein, meinte Rohrberg, es handele sich vielmehr um eine virtuelle Erfahrung der Atemschutz-Trainingsräume in der neuen Feuerwache 3 in Kirchrode. Neue Drohnen habe die Feuerwehr inzwischen angeschafft und wolle sie demnächst den Ratspolitikern vorführen, kündigte Rohrberg an.

Wann die Regionsleitstelle am Weidendamm einsatzbereit sein wird, ist weiterhin unklar. Im Rathaus gehen Experten davon aus, dass die Bauarbeiten möglicherweise Mitte 2020 abgeschlossen sind – dann mit zweieinhalbjähriger Verzögerung.

Lesen Sie mehr:

Dauerbaustelle der Feuerwehr am Weidendamm

Von Andreas Schinkel