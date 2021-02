Hannover soll einen "Nacht-Bürgermeister" bekommen

Hannover

Ärger auf der Limmerstraße wegen Partylärm? Streitereien um Einlass in Diskotheken? Ein Nacht-Bürgermeister soll in Hannovers Club- und Partyszene vermitteln. Viel wurde bereits über einen solchen Moderatoren-Job diskutiert, jetzt fordert die Ratsmehrheit die Stadtverwaltung auf, ein Konzept zu erstellen. „Von vielen Seiten besteht der Wunsch nach einer Person, die mit den Bedürfnissen und Herausforderungen des Nachtlebens vertraut ist, die verschiedenen Interessengruppen beraten und zwischen ihnen vermitteln kann“, sagte Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin am Freitag bei der Haushaltsdebatte im Kulturausschuss.

Metropolen wie London, Paris und Amsterdam haben bereits einen Nachtbürgermeister etabliert. Seit zwei Jahren gibt es den Party-Kümmerer auch in Mannheim. Wegen der Corona-Pandemie und der monatelangen Schließung von Clubs und Bars hat Mannheims Nacht-Bürgermeister Robert Gaa derzeit nicht allzu viel zu tun.

Das sind die weiteren kulturpolitischen Forderungen der Ratsmehrheit:

Förderung für Platz-Projekt in Linden: Das alternative Kunst- und Kulturgelände in Linden bekommt aus der Stadtkasse insgesamt 60.000 Euro für dieses und das kommende Jahr.

Geld für junge Jazz-Musiker: Die Jazzmusiker Initiative Hannover, ein Netzwerk der freien Jazzszene, erhält aus dem Kulturetat der Stadt knapp 30.000 Euro in diesem und im kommenden Jahr.

Weniger Zuschüsse für Zwischenraumnutzung: Die Agentur für kreative Zwischenraumnutzung, die sich darum bemüht, Räume für Künstler zu finden, etwa in leer stehenden Läden, muss mit weniger Geld aus der Stadtkasse auskommen. Auf Antrag der Ratsmehrheit sollen die Mittel um 10.000 Euro in 2021 gekürzt werden.

Von Andreas Schinkel