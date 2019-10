Hannover startet Winternotprogramm für Obdachlose

Hannover

Im vergangenen Winter hatte Hannover einen Kältetoten zu beklagen – jetzt will die Stadt die Unterbringungen für Obdachlose verbessern. Erstmals startet sie ihr Winternotprogramm nicht erst mit Beginn der Frostnächte, sondern bereits zum 1. November. „So können wir die Abläufe besser einspielen“, sagt Sachgebietsleiter Ralf Lüdtke. Und es gibt weitere Neuerungen. Alle Notschlafstellen sollen über abschließbare Spinde verfügen, weil Obdachlose häufig über Angst vor Diebstählen klagen. Testweise werden Schlafstellen für Menschen mit Hunden eingerichtet, und der Shuttlebus aus der Innenstadt zur Notunterkunft am Alten Flughafen wird regelmäßig angeboten.

Rat lobt neues Programm zur Obdachlosen-Winterhilfe

Aus der Ratspolitik gab es parteiübergreifend Lob für die Neuerungen. Im Frühsommer hatten die Fraktionen bessere Unterbringungsbedingungen für Obdachlose gefordert. „Das ist alles sehr fortschrittlich“, sagte SPD-Ratsherr Lars Kelich. „Die Umsetzungsgeschwindigkeit der Stadt ist super“, sagte CDU-Kollege Hannes Hellmann. Von FDP, Linken und AfD gab es kritische Nachfragen, aber insgesamt auch Zufriedenheit.

1238 Menschen in Unterkünften

1238 Menschen sind derzeit von der Stadt wegen Wohnungslosigkeit dauerhaft untergebracht. Vielfach handelt es sich um Zuwanderer aus Osteuropa, die hier stranden. Das Ziel sei, sie in festen Unterkünften zu betreuen, wo es auch Sozialarbeiter und klare Regeln gebe, sagt Lüdtke. Insgesamt stehen vier Wohnprojekte, 120 angemietete Wohnunge sowie 15 Gemeinschaftsunterkünfte dafür zur Verfügung.

Von 220 Notschlafplätzen sind aktuell 100 belegt

Für Menschen, die spontan kommen oder regelmäßig auf der Straße leben und im Winter kurzfristig Quartier brauchen, hält die Stadt aktuell 220 Notplätze zur Verfügung. Im Moment seien etwa 100 davon belegt, sagt Lüdtke, aber: „Wir beobachten den Trend, dass Notschlafstellen immer mehr gefragt werden.“

Auf Drängen des Rates wurden daher die Öffnungszeiten der Notschlafstellen in der Wörthstraße (Männer), am Vinhorster Weg (Frauen ohne Kinder), in der Langensalzastraße (Frauen mit und ohne Kinder) und am Alten Flughafen (alle) um je eine Stunde nach vorne und hinten erweitert. Sie sind von 17 bis 9 Uhr ohne Anmeldung nutzbar, und erstmals dürfen sie auch mehrere Tage hintereinander genutzt werden – sonst musste man dazu in eine reguläre Unterkunft umziehen.

Obdachlose dürfen Hunde in Notschlafstellen mitbringen

Neu ist vor allem der Test, dass auch Hunde in Notschlafstellen mitgebracht werden dürfen – für viele Obdachlose war das Verbot bisher ein Ausschlusskriterium. Am Alten Flughafen sind jetzt Container mit zunächst acht bis zehn Schlafplätze eingerichtet, die Hunde sollen auf Decken vor dem Bett schlafen. „Es ist ein Test“, sagt Lüdtke: „Wir wissen nicht, ob die Hunde sich vertragen oder Maulkörbe brauchen und wie es mit der Reinigung wird.“ Neu ist auch, dass es in den Notschlafstellen Sozialarbeit und Krisenintervention gibt.

Viele Hilfsangebote in Hannover

Die Stadt will so die schlimmsten Winterfolgen abfedern. Es gibt verschiedene weitere Hilfsangebote wie den Kältebus oder die Straßenambulanz. Wenn es bitterkalt wird, öffnen die Üstra auch ihre U-Bahnstationen und die Marktkirche ihren Kellerraum, um Menschen Schutz zu bieten.

