Hannover

Täglich kommen neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Hannover an. Ein Sondereinsatzstab der Stadt hat zwar neue Immobilien mit Hunderten Schlafplätzen akquiriert, um die Menschen unterzubringen, darunter eine Halle und mehrere Hotels. „Wir wissen aber auch, dass die weitaus größere Wegstrecke noch vor uns liegt“, sagte Stadtrat Axel von der Ohe (SPD) am Freitag.

Unterbringung für Ukraine-Flüchtlinge: Lange Wegstrecke

Ab Montag soll die leerstehende ehemalige Halle der Firma AS Solar an der Nenndorfer Chaussee in Bornum nutzbar sein. Die Feuerwehr richtet sie mit Mobiliar so ein, dass dort 286 Schlafplätze entstehen. Die Stadt hatte die Immobilie vor etwa zwei Jahren gekauft, um eine Reserve zu haben, falls die Zahl der Obdachlosen oder Flüchtlinge wieder steigt.

Damals hatte es Kritik aus dem Bezirksrat und Bauausschuss gegeben. Die Politiker machten sich Sorgen wegen der wenig zentralen Lage und forderten, dass der städtische Standard von mindestens 6 Quadratmeter pro Person eingehalten würde. Die Stadt sagte das damals zu – aber Fragestellungen wie eine Zentralität von Unterbringungen sind für die Verwaltung inzwischen eher sekundär. Es geht darum, überhaupt feste Schlafplätze zu schaffen.

Eine Halle in Bornum, mehrere Hotels in der Stadt

Die Arbeit im Sonderstab funktioniere gut, lobte von der Ohe, der die Arbeit als Feuerwehrdezernent managt. Die Stadt habe Mietverträge mit zwei Hotels mit insgesamt 230 Plätzen abgeschlossen, davon lägen 168 Plätze in Bahnhofsnähe. Die Belegung könne ab dem 21. April starten. Zudem gäbe es für fünf weitere Hotels mit zusammen 330 Plätzen eine Buchungsoption.

Zwei Messehallen hat die Stadt bereits für Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet – aber die Kapazität reicht nicht. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Zusätzlich würden von Team des Sondereinsatzstabs aber auch weitere leerstehende Immobilien untersucht sowie Grundstücke, bei denen die Eignung zum Aufbau von Containerunterkünften geprüft werde. Überall müssten Wasser- und Stromversorgung, Heizung und andere Infrastrukturanlagen geprüft und zum Teil mit Fachfirmen erst wieder betriebsbereit gemacht werden. Bei den Grundstücken seien teils Tiefbauarbeiten nötig, etwa um sie an die Kanalisation anzuschließen.

„Teamleistung der Stadtgesellschaft“

Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP) lobte angesichts der vielfältigen Hilfen in Hannover, dass „die gesamte Stadtgesellschaft eine Teamleistung“ vollbringe. Wichtig sei für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, dass längerfristig nutzbare Unterkünfte bereitgestellt werden könnten.

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar hat die Stadt zwei große Messehallen mit zusammen fast 2000 Schlafplätzen in Zeltdörfern eingerichtet. In einer dritten werden Spenden sortiert. Viele Privathaushalte bieten zudem Vertriebenen Unterkunft. Trotzdem reichen die Kapazitäten nicht aus, weshalb jetzt mehr Wohnraum geschaffen werden soll.