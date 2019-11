Hannover testet kostenlosen Nahverkehr: Lassen die Menschen wirklich ihr Auto stehen?

Wer am Sonnabend vor dem ersten Advent seine Weihnachtseinkäufe in Hannover erledigen will, kann an dem Tag im kompletten Stadtgebiet kostenlos Bus und Bahn fahren. Gleichzeitig will die Region Teile der City für den Autoverkehr sperren. Der Test soll zeigen: Lassen die Hannoveraner zum Shoppen wirklich ihr Auto zu Hause? Jetzt wird erste Kritik an dem Versuch laut.