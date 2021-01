Hannover

Seit zehn Monaten begleitet uns die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen inzwischen. Das bedeutet viel Verzicht – und manchem wird schmerzhaft bewusst, was er alles vermisst. Darum haben wir sechs Menschen in Hannover gefragt: „Antworten Sie bitte, ohne lange nachzudenken: Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Pandemie vorbei ist?“

Konzerte und Festivals besuchen

Alexander Joest: „Ich freue mich auf Konzerte und auf Festivals. Ich will endlich wieder unter Menschen kommen und meine Liebsten umarmen dürfen.“

Mal wieder ins Büro gehen

Claudia Petersen: „Ich will wieder weggehen können, Freunde treffen. Und ich freue mich darauf, wieder ins Büro gehen zu können. Ich möchte mein Team wieder treffen.“

Sich ganz normal bewegen können

Rita Menzel: „Da gibt es so vieles, aber sich wieder normal bewegen und Menschen treffen zu können – das ist ganz oben.“

Fußball gucken in der Kneipe

Paul Höft: „Ich freue mich darauf, wieder auf ein Konzert oder in eine Kneipe zum Fußballgucken gehen zu können.“

Die Eltern besuchen können

Antonia Thiel: „Ich freue mich darauf, meine Eltern wieder ohne schlechtes Gewissen besuchen zu können.“

Wieder zu den Freimaurern gehen

Joachim Brandt: „Am meisten freue ich mich darauf, mich wieder mit meinen Brüdern von den Freimaurern zu treffen. Die menschlichen Kontakte vermisse ich am meisten.“

Von Heiko Randermann