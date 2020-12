Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte versprochen, dass die Stadt künftig deutlich mehr Geld für die Radverkehrsinfrastruktur investieren werde. Jetzt liegen erstmals Zahlen vor. Im nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 veranschlagt die Stadt doppelt so viel Geld für Radwege, Parkanlagen und Sicherheitseinrichtungen wie bisher. Möglicherweise kommt auch eine echte Vorfahrtsregelung für Radfahrer in Hannovers Fahrradstraßen.

17,7 Millionen Euro in zwei Jahren für Radwege

4,1 und 5,4 Millionen Euro hat Hannover im vergangenen und diesem Jahr für den Radwegeausbau ausgegeben. Das galt im Großstädtevergleich als wenig ambitioniert. Jetzt hat die Verwaltung nahezu eine Verdoppelung auf 8,5 Millionen (2021) und 9,2 Millionen Euro (2022) in den Haushaltsentwurf eingeplant. Final muss der Rat den Ausgaben noch zustimmen.

Anzeige

Radverkehrsplaner Kai Kaminski berichtete den Baupolitikern des Rates jetzt, dass aktuell etwa 3,5 Kilometer Radweg pro Jahr im sogenannten Hannovers-Standard, also mit grauen Pflastersteinen und roten Randsteinen, aus- oder umgebaut würden sowie etwa 4,5 Kilometer als Asphaltweg. Kürzlich wurde etwa der Radweg am Wolfgang-Besemer-Ufer neben der Ihme neu asphaltiert.

Neue Fahrradparkgaragen geplant

Die neue Radgarage an der Endhaltestelle der Linie 4 im Roderbruch. Quelle: Hans Peter Wiechers

Zu den Investitionen gehören auch neue Fahrradparkgaragen, wie sie etwa am Stadtbahn-Endhaltepunkt Roderbruch entstanden sind, sowie die sogenannte Fahrradbügeloffensive mit jährlich 500 neuen Stellbügeln und das Aufstocken der zweiten Fahrradgarage hinterm Hauptbahnhof. Die Erweiterung soll in Kürze eröffnet werden.

Neue Vorfahrtsregelung auf Fahrradstraßen ?

Zankapfel Kleefelder Straße: Möglicherweise wird die Vorfahrtsregelung für Hannovers Fahrradstraßen geändert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Möglicherweise kommt bald eine neue Vorfahrtsregelung auf Fahrradstraßen. Bislang haben Radfahrer dort nur Vorrang vor Autofahrern, müssen aber an Rechts-vor-links-Kreuzungen Vorfahrt gewähren. Nach dem juristischen Streit um die Route auf der Kleefelder Straße im Zooviertel prüften jetzt Gutachter, ob eine Vorfahrtsregelung funktionieren könnte.

Lesen Sie auch

Zur Hälfte abgeschlossen ist das Rotmarkierungsprogramm, das die Stadt nach tödlichen Radunfällen auf der Vahrenwalder Straße angeschoben hatte. Seit 2018 seien an insgesamt 191 Stellen Rotstreifen aufgebracht worden, berichtete Verkehrsplaner Tim Gerstenberger im Bauausschuss. Gut 21.000 Quadratmeter Straßenfläche seien rot markiert, 650.000 Euro habe das Sicherheitsprojekt bislang gekostet. 2022 sollen alle relevanten Kreuzungen über diese Markierungen verfügen.

Velorouten und Radschnellwege kommen

Auch bei den Velorouten und den Radschnellwegen soll es nun endlich vorangehen. Der Schnellweg nach Lehrte wird ab dem kommenden Frühjahr gebaut, auch für die Strecken nach Garbsen und Langenhagen ist im kommenden Jahr Geld im Haushalt. Für die Velorouten ist der Ansatz nicht erhöht: Jeweils eine Million Euro steht im Haushaltsentwurf für die kommenden beiden Jahre. Mehr Geld könne die Stadt wegen Planungsengpässen nicht verbauen, ab 2023 sollen die Summen deutlich steigen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Zu den Prestigeprojekten für das kommende Jahr zählt die Sanierung des Maschsee-Ostufers. Das Westufer war bereits in diesem Jahr erneuert worden, damit ist der Haussee bald wieder komfortabel zu umfahren. Außerdem geplant: der Neubau einer Brücke an der Wasserkunst in Herrenhausen. Radfahrer mussten dort bislang absteigen und das Fahrrad über eine steile Rampe hochschieben. Die neue Brücke soll das Nadelöhr der Verbindung nach Limmer auflösen.

Von Conrad von Meding