Hannover verschweigt Angaben zu Anmeldezahlen: Auch der Stadtelternrat fürchtet ein Ranking

Herr Jürgens, die Anmeldungen für die fünften Klassen in den weiterführenden Schulen in Hannover sind längst gelaufen, aber die Stadtverwaltung will die Anmeldezahlen nicht öffentlich nennen. Ihr Argument: Sie will ein „Ranking“ unter den Schulen vermeiden. Wie sieht der Stadtelternrat das?

Grundsätzlich sehen wir kein Problem darin, dass die Zahlen veröffentlicht werden. Man könnte es einfach mal machen – und dann schauen, was daraus wird.

Das klingt nicht so, als wäre es Ihr dringendster Wunsch, dass die Stadt mehr Transparenz zeigt. Dabei gibt es ja durchaus scharfe Kritik von Eltern und Politikern daran, dass die Verwaltung diese Informationen verschweigt.

Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man der Stadt Heimlichtuerei vorwirft. Und wenn die Politik sich mehr Transparenz wünscht, muss sie sich Mehrheiten im Rat dafür suchen, dann wird sich die Verwaltung dem nicht versperren. Wir sind es mittlerweile gewohnt, dass es überall Rankings gibt. Aber das bedeutet nicht, dass sie gut sind. Man kann sich ja durchaus Gründe dafür vorstellen, dass es gut ist, diese Zahlen nicht preiszugeben.

„Gut angesehene Schulen bekämen noch einen Tusch“

Welche wären das aus Ihrer Sicht?

So eine Veröffentlichung könnte das bestehende Ungleichgewicht bei der Anwahl der Schulen noch verstärken. Die besonders gut angesehenen Schulen bekämen womöglich noch einen Tusch. Die schlechter oder schlecht angesehenen bekämen noch einen zusätzlichen negativen Stempel verpasst. Dazu kommt, dass so eine Veröffentlichung der reinen Zahlen ja keinerlei Hintergrundinformation enthält. Eltern denken also vielleicht, die Schule wird kaum angewählt, also muss sie schlecht sein – und streichen sie von ihrer Wunschliste statt sich selbst ein Bild zu machen und die vielen Informationen zu nutzen, die es im Vorfeld einer Anmeldung über Schulen gibt.

Aber wenn eine Schule Jahr für Jahr auf den hinteren Rängen landet, ist sie ja vielleicht auch schlecht ...

... aber vielleicht auch nicht. Es gibt viele Gründe, warum eine Schule nicht besonders gut angewählt wird. Das kann die schlechte Lage, die Randlage in der Stadt sein. Eltern scheuen oft zu weite Schulwege. Oder das Quartier, der Stadtteil, hat keinen guten Ruf. Das sagt aber nichts über die pädagogisch-didaktische Qualität der Schule aus.

„Eltern wissen genau, wie gut Schulen in ihrer Nähe sind“

Ein Vorteil von mehr Transparenz wäre aber: Eltern bekämen Fakten an die Hand, statt sich wie bislang mit Gerüchten über Schulen herumzuschlagen.

Eltern können der Gerüchteküche entgegenwirken und die vielen Informationen nutzen, die es im Vorfeld einer Anmeldung über die hannoverschen Schulen gibt. Da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Man kann zu den Infotagen gehen, sich im Internet die Websites anschauen. Da gibt es viel zu sehen. Wenn Sie mich ganz persönlich fragen: Ich glaube, die meisten Eltern wissen ganz genau, wie die Schulen in ihrer Umgebung sind. Und die meisten Gerüchte stimmen. Die Frage ist nur: Was macht man daraus?

Dennoch: Wäre es nicht auch eine Chance, wenn öffentlich würde, dass bestimmte Schulen immer hinten landen? Man könnte gegensteuern, müsste es vielleicht sogar wegen des öffentlichen Drucks, mit Hilfe von mehr Informationen über die Schule, aber auch mit fachlicher oder sogar finanzieller Unterstützung.

„Es muss nicht immer die Qualität einer Schule sein, die sie auf den Wunschlisten der Eltern nach hinten rücken lässt“, sagt der Vorsitzende des hannoverschen Stadtelternrates, Michael Jürgens (hier im Bild ganz rechts mit seinen Kollegen René Weiske und Sonja Otto) Quelle: Samantha Franson

Das ist im Grunde die wichtigste Frage. Was kann die Verwaltung überhaupt tun, wie kann sie das Anwahlverhalten der Eltern besser steuern.

Zur Person Michael Jürgens (50) ist Vorsitzender des hannoverschen Stadtelternrates und zugleich Schulelternratsvorsitzender an der IGS Roderbruch. Er ist Vater von drei Kindern im Alter von 16, 18 und 20 Jahren. jr

Was ist aus Ihrer Sicht die Antwort?

Für die pädagogisch-didaktische Ausrichtung ist die Schule selbst verantwortlich. Darauf hat die Stadt Hannover gar keinen Einfluss, also kann sie darüber auch nicht die Schülerströme steuern. Aber die Ausstattung, das Thema digitale Schule beispielsweise, ist wichtig: Es wertet eine Schule aus Elternsicht oft sehr auf, wenn sie Schülern ein modernes Equipment zum Lernen bietet. Und natürlich macht ein Neubau eine Schule attraktiv. Aber ein neues Gebäude und eine gute Technik sind nicht gleichbedeutend mit einer guten Schule. Das pädagogische Konzept, der Geist, der an einer Schule herrscht, macht eben auch viel aus.

Von Jutta Rinas