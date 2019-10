Hannovers SPD ist verwirrt – das ist nach dem Wahldesaster vom Sonntag nicht verwunderlich. Dass manche in ihren Reihen aber von Grünen und CDU jetzt ernsthaft eine Gegenleistung für eine Empfehlung zur Stichwahl fordern, ist schon beachtlich. Und sagt aus zweierlei Gründen viel über die Partei aus

Erstens: Offenbar geht die Parteiführung fest davon aus, dass bisherige SPD-Wähler auf nichts dringlicher warten als auf die Weisung von ein paar Funktionären. In ihrer Welt sitzen diese Menschen dieser Tage zu Hause und hoffen, dass die Partei gnädigst vor dem 10. November entscheiden möge, welchen der Kandidaten sie zu wählen haben. Nein, das tun sie nicht. Sie entscheiden das bitte gern selbst.

Zweitens: Auch die Kernschmelze des vergangenen Sonntags hat offenbar nicht bei jedem in der SPD den Eindruck verblassen lassen, ohne die Sozialdemokraten gehe in dieser Stadt gar nichts. Statt mit Demut und Selbstreflexion reagieren Teile der Partei mit Trotz. Ja, es stimmt: Im Moment ist es schwierig, im hannoverschen Rat etwas gegen sie, die größte Fraktion, zu beschließen – etwa die Nachfolge des Baudezernenten. Aber in zwei Jahren ist Kommunalwahl. Danach könnte es bedeutend leichter sein.

Nichts an dieser Haltung ist böse gemeint. Sie ist eingeübt, in vielen langen Jahrzehnten. Und eben das ist ein Grund für die schlimme Niederlage vom vergangenen Sonntag. Wann kommt das bei den Sozialdemokraten an?