Im Steinbruchsfeld Ost im Stadtteil Misburg sollen 312 neue Wohneinheiten entstehen. Die Stadtverwaltung hat ihre Pläne jetzt den Bürgern in einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Es ist schon die dritte ihrer Art. Bereits im Juni 2017 und im Mai 2018 konnten die Bürger im Rahmen von Beteiligungen ihre Anmerkungen einbringen. Damals ging es noch überwiegend um das Steinbruchsfeld West. Dieses Baugebiet ist nahezu fertiggestellt – nun steht die Bebauung des Steinbruchsfeld Ost an.

Stadt plant drei verschiedene Wohntypologien

Die Bebauung des neuen Gebiets solle sich in das Steinbruchsfeld West, aber auch an die umliegende Bebauung einfügen, erläutert Lisa Major vom Fachbereich Stadtplanung. Im Vorfeld hätten die Bürger sich unterschiedliche Hausarten gewünscht. Dies solle im Steinbruchsfeld Ost durch drei verschiedene Bautypen umgesetzt werden. Mehrere Geschosswohnungsbauten mit drei Vollgeschossen sollen entstehen, diese können 140 Wohneinheiten generieren. 69 weitere Wohneinheiten entstehen durch sogenannte Punkthäuser. Zweigeschossige Reihenhäuser bieten insgesamt 79 neue Wohneinheiten. Auch Einzel- und Doppelhäuser soll es geben, die mit zwei Geschossen ausgestattet sind und 24 Wohneinheiten bereitstellen. Insgesamt entstehen so 312 neue Wohneinheiten.

Gut hundert Bürger erscheinen zu einer Info-Veranstaltung für die Bebauung des Steinbruchsfeld Ost in der Mensa des Kurt-Schwitters-Gymnasiums Misburg. Quelle: Jette Ihl

Radwege, Verkehrsberuhigung und kein Schleichverkehr

Zusätzlich ist eine Gemeinbedarfsfläche für eine neue Kindertagesstätte ausgewiesen. Den gut 100 Bürgern, die zu der Info-Veranstaltung in der Mensa des Kurt-Schwitters-Gymnasiums Misburg erschienen waren, war es sehr wichtig, dass das neue Wohngebiet fahrradfreundlich wird. Durch eine neue Veloroute soll daher der Anschluss an das angrenzende Radwegnetz gewährleistet werden. Auch die ausreichende Schulkapazität war für die Bürger relevant. Die Grundschule Mühlenweg habe in ihrer Prognose die Kinder aus dem neuen Baugebiet mit einbezogen und könne genug Platz bieten, erklärte die Verwaltung.

Der sogenannte Anger, der die Heinrich-Böll-Allee weiterführen soll, wird zu einer Tempo-30-Zone, erläuterte Frank Schulz vom Tiefbauamt. Der Verkehr soll durch Grüninseln, die in den Straßenraum hineinragen, und durch versetzte Parkbuchten beruhigt werden. Die Wohngebiete sollen durch barrierefreie Spielstraßen verbunden werden. Vermehrter Schleichverkehr soll durch Straßensperrungen gegenüber der Willi-Blume-Allee und des Heinrich-Böll-Wegs verhindert werden.

Pappelwald und Pferdewiese können nicht erhalten werden

Für Aufregung der Anwohner sorgt die geplante Abholzung des Pappelwaldes. Diese ist aus Sicht der Stadtverwaltung nötig, da beim Erhalt der Bäume nur noch 44 Wohneinheiten entstehen könnten. Im Vergleich zum jetzigen Plan sei das ein Verlust von 268 Wohneinheiten, der mit dem Auftrag des Rates, Wohnraum zu schaffen, nicht vereinbar sei. Auch die 16.900 Quadratmeter große Pferdewiese könne nicht bewahrt werden, denn bei Erhalt würde rund ein Viertel des Baulandes verloren gehen. Die Bürger forderten den Erhalt des ursprünglichen Gebiets, da dieses sowohl einen großen ökologischen als auch sozialen Wert habe. Hierzu gibt es bereits seit Langem eine Bürgerbeteiligung. Ulrike Hoff aus dem Fachbereich Stadtplanung nannte das Problem einen zentralen Zielkonflikt. Sie verstehe den Schmerz der Anwohner und deren Wunsch nach Erhaltung, allerdings sei dies mit der zunehmenden Nachfrage nach Wohnraum nicht vereinbar. Seit 1970 habe sich der persönliche Wohnflächenverbrauch verdoppelt, das Stadtgebiet sei allerdings nur wenig größer geworden – neuer Wohnraum könne also nur durch Verdichtung geschaffen werden.

Die Bebauung des Steinbruchsfeld Ost soll sich am Stiel des West-Gebiets orientieren. Quelle: Meding/Kiefer und Kiefer Architekten

Verwaltung muss Grünflächen teilweise außerhalb ausgleichen

Der Verlust dieser Grünflächen müsse ausgeglichen werden, betonte Henning Sundermeyer vom Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Rund 56 Prozent der Fläche könnten durch die Begrünung der Flachdächer, Straßenbäume, Gartenflächen und durch den ein Hektar großen Grünzug im Plangebiet selbst ausgeglichen werden. Die 44 übrigen Prozent müssten durch externe Maßnahmen ausgeglichen werden. Zum einen durch eine 1,4 Hektar große Fläche innerhalb des Stadtbezirks in der Nähe der Kreuzung von B65 und A7. Zum anderen durch eine drei Hektar große Fläche in Marienwerder im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken. Die Zuhörenden waren mit dieser Lösung spürbar unzufrieden. Sundermeyer betonte allerdings, dass es keine Möglichkeit gebe, die gesamte Fläche im Stadtbezirk auszugleichen.

Öffentliche Auslegung findet nächstes Frühjahr statt

Im November soll der Bebauungsplan dem Stadtbezirksrat vorgelegt werden. Dieser kann Veränderungen vornehmen und muss anschließend über den Plan abstimmen. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bezirksrat, Patrick Hoare, gab schon während der Veranstaltung zu bedenken, dass seine Fraktion dem Plan so nicht zustimmen werde. Sie würde sich sehr für den Erhalt der Pferdewiese einsetzen, damit ein Gefühl von Umwelt erhalten bleibe.

Die öffentliche Auslage des Bebauungsplans findet voraussichtlich im Frühjahr 2022 statt. Die Bürger können den Plan dann in der Bauverwaltung einsehen und Anmerkungen einreichen, die die Bauverwaltung anschließend in einer Drucksache noch einmal abwägen muss. Erst nach Beschluss des Rates ist der Plan rechtskräftig. Je nachdem, wie lange dieser Prozess dauert, soll der Baubeginn in zwei bis drei Jahren sein.

