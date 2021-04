Hannover

215.000 – so viele Bäume gibt es in Hannover. Um deren Bewässerung bedarfsgerechter zu gestalten, könnten auch Bodensensoren helfen. Deshalb will der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün in einem Feldversuch an ausgewählten Plätzen derartige Systeme testen. Die Region bezuschusst das Projekt mit 10.000 Euro aus dem Topf für kommunale Klimafolgenanpassung.

Mit den Sensorsystemen soll an ausgewählten Baumstandorten in Hannover der tatsächliche Wassergehalt im Boden gemessen und an das Grünflächenamt übermittelt werden. Die Stadt hofft, dass dadurch unnötiges Wässern nach dem Gießkannenprinzip und viel Aufwand ebenso vermieden werden kann wie eine Unterversorgung.

Klimawandel macht Bäumen zu schaffen

„In Hannover müssen längst nicht nur die Neupflanzungen bewässert werden, auch den Jung- und zunehmend den Altbäumen reichen die Niederschlagsmengen nicht mehr aus, um vital zu bleiben“, so Projektleiter Manuel Kornmayer vom Fachbereich. Laut Angaben der Stadt sind Bäume in der Stadt bei hohen Temperaturen besonderem Stress ausgesetzt. Sie leiden an Hitze und Trockenheit und diese Belastungen nehmen durch den Klimawandel zu.

Tankwagen, Gießränder oder Wassersäcke seien zwar wirksam, könnten aber nicht helfen, das Wasser wirklich bedarfsgerecht zu verteilen, sagt Kornmayer. Mithilfe von Bodensensoren soll dann nicht nur der Einsatz des Wassers, sondern auch von Personal und Gießfahrzeugen effektiver geplant werden können.

Um die Bäume in der Stadt – wie hier im Maschpark – zu bewässern kommen auch Tankwagen zum Einsatz. Ein Computersystem könnte aber helfen, das Wasser effizienter zu verteilen. Quelle: Irving Villegas

Eine computergestützte Bewässerung der Bäume helfe, ihre wichtige Funktion für das Stadtklima zu erhalten, sagt Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover. „Wir erhoffen uns auch Test-Erkenntnisse, die für andere Grünflächenämter in der Region Hannover wegweisend sein könnten.“

Die Förderrichtlinie „ommunale Klimafolgenanpassung“ist Teil des Klimaanpassungskonzepts der Region Hannover. Über das Programm informiert die Region auf Anfrage über die E-Mail-Adresse klimaschutzleitstelle@region-hannover.de.

Von Alina Stillahn