Beim Heizen müssen Zehntausende Haushalte in Hannover in Zukunft umplanen. Denn die Stadt will aus Klimaschutzgründen vorhandene Gasanlagen mit Fernwärme ersetzen. Und das soll schnell gehen: Schon ab Anfang 2023 will die Verwaltung für Quartiere in neun von 13 Stadtbezirken Fernwärme für Heizen und Warmwasseraufbereitung zur Vorschrift machen. Die Folge: Gas und Öl wären dann oft nicht mehr erlaubt. HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren über diese Pläne. Für die einen sind sie ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung „und „die einzige und beste Wahl“ zum Erreichen der Klimaziele. Andere kritisieren, dass Verbraucher durch den Zwang zur Fernwärme künftig keinen Wahl mehr hätten, ihren Energielieferanten frei zu bestimmen. Die Befürchtung: Der Anbieter Enercity hätte künftig ein Monopol, der Wettbewerb wäre weg. Auch kommt die Frage auf, wer künftig diesen Fernwärmeanbieter politisch kontrolliert – und wer die Umrüstung bezahlen soll.

HAZ-Leserin Ute Dalluhn, Grandparents for Future, aus Hannover: „Wichtiger Schritt in die richtige Richtung“

Eine wirklich gute Nachricht. Mit dem Beschluss, Fernwärme (zunächst in ausgewählten Stadtteilen) für alle Haushalte zugänglich zu machen und die Nutzung verpflichtend vorzuschreiben, macht Hannover einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 doch noch zu erreichen, braucht es solches konsequentes Handeln. Mir macht die Entscheidung Hoffnung, dass Hannover auch auf anderen Ebenen weiter entschieden an der Umsetzung eines dringend notwendigen klimagerechten Umbaus der Stadt arbeiten wird. Ute Dalluhn, Grandparents for Future, Hannover

HAZ-Leser Walter Heitmueller aus Hannover: „Das erinnert an Sozialismus“

Liberalisierung des Wärmemarktes war gestern. Bei der Pflicht zum Fernwärmebezug, die das Rathaus plant, gibt es in Hannover wieder das Monopol der Stadtwerke. Als Verbraucher habe ich dann keine Wahl mehr wie heute, meinen Lieferanten selbst auszusuchen, wie bei Strom und Gas. Der Wettbewerb, der den Versorgern ja schon immer ein Dorn im Auge war, entfällt. Wie wird dann der Wärmepreis ermittelt? Macht das der Oberbürgermeister, der dann dafür sorgt, das genug Überschuss bleibt, der dann in die Kasse der Stadt fließt?

Schließlich ist Enercity das kommunale Unternehmen der Stadt Hannover. Dem Verbraucher wird jegliche Kontrolle genommen. Und wer zahlt die zwangsweise Umstellung der Heizungsanlagen in den Objekten? Diese grüne Politik erinnert ein wenig an Sozialismus. Aber davon werden wir sicher noch mehr erleben. Schließlich lässt sich mit der Lieferung von Wärme die Raumtemperatur bestimmen und kontrollieren. Eine weitere Freiheitseinschränkung und Bevormundung für jeden Bürger. Walter Heitmueller, Hannover

HAZ-Leser Jens Clausen aus Hannover: „Fernwärme ist die beste Wahl“

43,9 Prozent unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger reagieren auf die Anschlusspflicht an die Fernwärme mit „Unsinn – ich wähle selbst, wie ich heizen will“. Aber welche Wahl haben wir denn mit Blick auf die gleichermaßen angestrebte wie notwendige Klimaneutralität 2035 in den verdichteten Wohngebieten?

Heizöl und Erdgas verschwinden in den nächsten Jahren aus dem Angebot, weil es fossile Energien sind. Biomasse wird knapp und teuer werden. Solarthermie auf dem Dach deckt nur circa 15 Prozent des Wärmebedarfs – und das vornehmlich im Sommer. Es bleibt die Wärmepumpe und die Fernwärme. Und Wärmepumpen in verdichteten Gebieten sind schwierig. Also bleibt die Fernwärme als beste – und leider auch einzige – Wahl. Da müssen wir durch. Jens Clausen, Hannover

In den nächsten Jahren will Enercity das Fernwärmenetz in Hannover verdichten. Quelle: Jonas Gonell

HAZ-Leser Jochen Rödiger aus Burgwedel: „Wer kontrolliert den Anbieter?“

Die Idee ist richtig, Fernwärme zur Pflicht zu machen. Das ist gut für die Umwelt, spart Ressourcen, da eine relativ einfache und wartungsfreie Technik installiert wird. Ich gebe aber zu bedenken, dass Enercity als Aktiengesellschaft ein privater Anbieter von Strom, Gas und Fernwärme ist, auch wenn als Haupteigentümer die Stadt Hannover firmiert. Anders als in rein kommunalen Unternehmen findet hier keine Kontrolle durch die gewählten politischen Gremien statt.

Für die Lieferung von Fernwärme besteht jetzt schon seitens Enercity ein Anbietermonopol, das sowohl das Netz als auch die Lieferung der Fernwärme umfasst. Wenn die Abnahme von Fernwärme zur Pflicht gemacht wird, muss eine Kontrolle der Preisgestaltung durch die gewählten Vertreter der Kommune stattfinden. Ansonsten müssen die Mieter, die letztendlich die Kosten tragen, mit stark steigenden Heizkosten rechnen. Jochen Rödiger, Burgwedel

HAZ-Leser Tino Wiggers aus Seelze: „Wer profitiert von dieser Entscheidung?“

Der letzte Satz in dem Artikel macht mich sehr nachdenklich: „Ob dabei am Ende weniger CO2 in die Luft geblasen wird, kann derzeit noch niemand endgültig sagen.“ Es werden jetzt also Millionen Euro ausgegeben, obwohl man sich nicht sicher ist, was es bringt? Dann würde ich gern in dem Zusammenhang wissen, wem die Umstellung am meisten nutzt. Wer sind die Personen und Firmen, die Geld daran verdienen? Tino Wiggers, Seelze

HAZ-Leser Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur i.R.: „Ausbau ist alternativlos“

Hut ab vor der Entscheidung der Stadt Hannover, eine Fernwärmesatzung zu erlassen. Klimaschutz und Energiewende sind im Rathaus angekommen, und mit Enercity steht der städtische Versorger bereit, das Ganze möglichst ökologisch und wirtschaftlich umzusetzen. Dazu gehört eben auch, dass neben Heizöl auch Erdgas aus bestimmten Stadtteilen verdrängt werden muss, um nicht auf Dauer zwei teure Leitungsnetze vorhalten zu müssen. Damit wurde diese Entscheidung zum Wohle der Hannoveraner getroffen. Die Satzung gibt allen Hausbesitzenden Klarheit für ihre Investitionsentscheidungen.

Die zurzeit dramatisch steigenden Erdgaspreise sind eine temporäre Marktreaktion, wie wir sie in der Vergangenheit schon häufiger erlebt haben, und machen auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts mal wieder deutlich, dass wir uns grundsätzlich unabhängiger von Öl- und Gasimporten machen sollten.

Aber teurer wird der Verbrauch von Energie durch die CO-Besteuerung auch so werden müssen, wenn wir unser aller Verantwortung für das Wohlergehen der Menschheit ernst nehmen wollen. Nur dann stehen die Mittel in den staatlichen Haushalten zur Verfügung, um mit Energiesparprogrammen langfristig für Energieverbrauchende preisdämpfend zu wirken und einkommensschwächere Bevölkerungsschichten so lange direkt zu unterstützen, bis alle Häuser energetisch saniert worden sind. Da ist es doch auch beruhigend zu wissen, dass es schlicht billiger ist, eine Fernwärmestation zu erwerben, als eine neue Erdgasheizung einzubauen. Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur i.R.

HAZ-Leserin Johanna Gefäller und HAZ-Leser Stephan Barlag, Bündnis „Hannover erneuerbar“: „Ökologisch und ökonomisch sinnvoll“

Wir brauchen Klimaneutralität in der Wärmeversorgung Hannovers, und wir müssen jetzt damit anfangen, dafür zu sorgen, dass unsere Wohnungen im Winter ohne fossile Brennstoffe warm bleiben. Die Ausweitung und Verdichtung des Fernwärmenetzes ist dafür ein wichtiger Baustein, denn in dicht besiedelten Gebieten ist der Einsatz von Wärmepumpen nicht in ausreichendem Maße möglich. Um Fernwärme effizient nutzen und für die Menschen preiswert zur Verfügung stellen zu können, ist eine Anschlusspflicht wichtig.

Es ist nicht nur ökologisch notwendig, die Fernwärme zu stärken und Kohle, Erdöl und Erdgas sukzessive zu ersetzen. Auch ökonomisch ist es sinnvoll, die immer teurer werdenden fossilen Energieträger durch immer günstiger werdende erneuerbare Energien zu ersetzen. Johanna Gefäller und Stephan Barlag, Bündnis „Hannover erneuerbar“

