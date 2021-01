Hannover

Die Corona-Krise hat die Stadt Hannover in finanzielle Not gestürzt – jetzt will die Rathausspitze gegensteuern. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) haben ein Konsolidierungsprogramm vorgelegt, um den Haushalt in den kommenden vier Jahren um 90 Millionen Euro zu entlasten.

Das Programm sieht neben dem Kürzen von Ausgaben auch Mehreinnahmen vor, etwa die Erhöhung von Friedhofsgebühren und Kita-Essensgeld. Fast die Hälfte der Sparsumme wollen Onay und von der Ohe durch eine Verwaltungsreform erzielen. Die Stadt Hannover soll digitaler, bürgerfreundlicher und zugleich sparsamer werden.

Rat wird über die Pläne im März entscheiden

„Unsere Maßnahmen gegen die Verschuldung sind kein Kahlschlag mit dem Rasenmäher, sondern eine Einladung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Modernisierung der Stadtverwaltung voranzutreiben“, sagt Onay. Der Rat wird über die Pläne im März entscheiden, zusammen mit dem Haushaltsplan für dieses und kommendes Jahr.

Nicht nur die Corona-Pandemie hat die Stadtfinanzen ins Wanken gebracht. Kämmerer von der Ohe spricht von einem „strukturellen Defizit“ von 90 Millionen Euro, das auch ohne die Pandemie entstanden wäre. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, Haupteinnahmequelle der Stadt, wären ohnehin zurückgegangen, sagt von der Ohe. Das bedeutet: Bei gleichbleibenden Ausgaben hätte die Stadt auch ohne Corona-Krise rote Zahlen geschrieben.

Verwaltungsreform als „Herzstück“ des Sparprogramms

Aber nicht nur deswegen schlägt die Stadtspitze einen Konsolidierungskurs ein. Wenn sie, wie geplant, viele Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Schulen und Kitas stecken will, braucht sie frisches Geld. Kredite genehmigt die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums, aber nur, wenn Hannover an anderer Stelle spart.

Das Konsolidierungsprogramm besteht aus fünf Maßnahmenpaketen. „Herzstück ist eine aufgabenkritische Modernisierung der Verwaltung“, sagt von der Ohe und meint: Die Stadtspitze will prüfen, welche Aufgaben die Verwaltung noch selbst übernehmen will und welche an externe Unternehmen abgegeben werden können. Dabei sollen die Arbeitnehmer eingebunden werden. Zudem soll die Verwaltung digitaler werden, nicht nur beim Bürgerservice, sondern auch bei internen Abläufen. Der Kämmerer spricht von einer „Generalinventur“, die den Haushalt um 35 bis 40 Millionen Euro entlasten soll. „Niemand muss um seinen Job fürchten“, betont der Kämmerer.

Mehr Geld aus anderen staatlichen Kassen

Zudem wünscht sich die Stadtspitze mehr Geld aus Bundes, Landes- und Regionskasse. „Wir werden mit dem Städtetag sprechen, um einen tatsächlichen Ausgleich für unsere Ausgaben zu bekommen“, kündigt Onay an. Auch vonseiten der Regionsverwaltung wünscht sich Onay mehr Entgegenkommen. Insgesamt sollen aus anderen staatlichen Kassen 25 bis 30 Millionen Euro nach Hannover fließen.

Von städtischen Beteiligungsfirmen wie Enercity verspricht sich die Stadt zusätzliche Beiträge. Quelle: privat

Auch von städtischen Beteiligungsfirmen verspricht sich die Stadt zusätzliche Beiträge. Klar sei aber, sagt der Kämmerer, dass Unternehmen wie die Messe zunächst selbst auf die Beine kommen müssten. In erster Linie soll Enercity mehr Gewinn an die Stadt abführen. Man habe das mit dem Unternehmen bereits besprochen, sagt von der Ohe. Insgesamt rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von 21 Millionen Euro. Die Stadt will zudem mehr Fördermittel einwerben und den Fuhrpark besser auslasten. Solche Einzelprojekte sollen den Haushalt noch einmal um vier Millionen Euro entlasten.

Stadt dreht an Gebührenschraube

An der Gebührenschraube will die Stadt ebenfalls drehen. Friedhofsgebühren steigen, Hundesteuer und Kita-Essensgeld werden erhöht. Auch der Eintritt in Bäder wird teurer. Wie hoch die Preise klettern, will der Kämmerer noch nicht verraten. Im Frühjahr werde man der Ratspolitik die Pläne vorlegen. „Die Anstiege werden maßvoll ausfallen“, sagt von der Ohe.

Von Andreas Schinkel