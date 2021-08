Mühlenberg

Die Stadt hat noch Großes vor im Mühlenberger Sanierungsgebiet: Sie investiert Millionen in das neue Familienzentrum Beckstraße und den geplanten Neubau der Grundschule Mühlenberg. Und sie hat mit der Umgestaltung des Mühlenberger Stadtteilzentrums ein weiteres Großvorhaben in der Pipeline. All das braucht Zeit: „Die Umsetzung der Projekte wird voraussichtlich eine Verlängerung des Sanierungsprozesses auslösen“, sagte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Anfrage des Stadt-Anzeigers. Das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“ wird sehr wahrscheinlich nicht nach der bislang geplanten Laufzeit von zehn Jahren – und damit schon im Jahr 2024 – enden.

Die neue Quartiersmitte

Seit gut 35 Jahren sprudelt der Anna-Blume-Brunnen auf dem Mühlenberger Marktplatz. Rundum tat sich seither viel am ökumenischen Kirchenzentrum und vor allem mit dem Neubau der Leonore-Goldschmidt-Schule. Der Platz selbst blieb weitgehend im alten Zustand. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Rund 1,13 Millionen Euro veranschlagt die Stadt für eine Aufwertung der Fläche. Die vielen Betonstufen sollen einer barrierefreien Pflasterung weichen. Die Wegebeziehungen zwischen Integrierter Gesamtschule (IGS), der Gastronomie an der Nordecke des Platze, den Kirchengemeinden sowie Stadtteilzentrum und Jugendzentrum sollen harmonischer werden. Mit neuen Leuchten, Sitzgelegenheiten und multifunktional angelegten Flächen sowohl für den Wochenmarkt als auch für Kulturveranstaltungen soll der Platz mehr Aufenthaltsqualität bieten als jetzt.

Kommission will Wochenmarkt verlegen

Außerdem legt die Sanierungskommission Mühlenberg viele Vorschläge für die Umgestaltung des Stadtteils vor. Sie regt an, die von einem Zaun umgebene Außenanlage des Jugendzentrums für alle Nutzer zu öffnen. Das Gremium möchte auch den Kraftverkehr auf dem Marktplatz – unter anderem für Marktbeschickung, Müllentsorgung und Parkverkehr – deutlich einschränken. Der recht kleine Wochenmarkt, so die Idee der Kommission, wäre mitten in der Fußgängerzone an der Kreuzung Goerdelerstraße und Am Langen Berge besser aufgehoben. Damit bliebe rund um den Brunnen selbst mehr Raum für neue Grünflächen und kindgerechte Wasserspiele.

Aufwertung geplant: Mit dem Marktplatz und der angrenzenden Fußgängerzone hat die Stadt die Mühlenberger Mitte im Fokus. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Ein festes Umgestaltungskonzept oder gar einen konkreten Bautermin gibt es noch nicht. Gleiches gilt für die eng mit dem Marktplatz verknüpfte Aufwertung der Fußgängerzone Mühlenbergzentrum. Dort will die Stadt mindestens 225 000 Euro zusätzlich investieren. Das Geld soll für neue Laternen, Sitzgelegenheiten, Aufwertung der Baumscheiben, kleine Spielgeräte und zusätzliche Fahrradbügel fließen. Das befürwortet auch die Sanierungskommission, die bereits ähnliche Ideen vorlegte und vor allem für viel Farbe warb. „Derzeit gibt es zu viel Grau“, notierten Kommissionsmitglieder in einem Arbeitspapier.

Ideen für den Stauffenbergplatz

Noch nicht einmal ansatzweise kalkuliert sind die Ideen für den Stauffenbergplatz samt Busbahnhof und Park-and-Ride-Anlage. Passanten und Radfahrer sollen dort künftig bessere Wege vorfinden; der Parkraum wird dezenter gestaltet, um Platz für neue Nutzungen zu schaffen. Die Stadt denkt dabei sowohl an neues Grün als auch an Bewegungsangebote für alle Altersgruppen und auch an den einen oder anderen Neubau. Die Sanierungskommission wirbt für einen Neubau am Stauffenbergplatz, der die frühere Post – heute als soziokulturelle Begegnungsstätte „das bunte Haus Mühlenberg“ bekannt – ersetzen könnte. Die soziokulturellen Angebote könnten in einem Neubau sogar ausgebaut werden, findet die Kommission. Auch für ein kleines Hotel – so etwas fehlt bislang im Stadtteil – wäre genug Platz da.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sehr wahrscheinlich werden die ersten beiden Bauabschnitte – Marktplatz und Fußgängerzone – zuerst geplant und angepackt. Die Konzepte für die beiden anderen Abschnitte, Busumsteigeanlage und Stauffenbergplatz, werden gesondert zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Dass das Förderprogramm für den Mühlenberg sehr wahrscheinlich in die Verlängerung geht, lässt all diese neuen Ideen jedenfalls in greifbare Nähe rücken.

Von Marcel Schwarzenberger