Ein Konsortium mit Region und Stadt Hannover, den Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus sowie Partnern aus Forschung und Wirtschaft arbeitet an einem neuen System für die Vorrangschaltung von Bussen und Bahnen an Ampelkreuzungen. Hintergrund ist unter anderem, dass die aktuell in Hannover eingesetzte Technik künftig nicht mehr funktionieren könnte.

„Der Vorrang von Stadtbahn und Bus im Stadtverkehr ist eine der wichtigsten Maßnahmen für einen attraktiven Nahverkehr“, sagt der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz. Derzeit schalten Ampeln auf Grün und für die Autofahrer auf Rot, indem sie auf ein durch Sensoren ausgelöstes Analogfunksignal reagieren. Diese Kommunikationsgrundlage droht zu entfallen, weil international vereinbart worden ist, bestehende Funkfrequenzen neu zu verteilen.

Bund steuert finanzielle Förderung bei

Deshalb hat die Region das Projekt Login entwickelt; das Kürzel steht für „Lichtsignalanlagen optimal gesteuert im Nahverkehr“. Kürzlich hat sie dafür eine Zusage über 4 Millionen Euro Fördergeld vom Bundesverkehrsministerium erhalten. Im Kern geht es bei Login darum, Technologie zu nutzen, die auch bei autonomem Fahren zum Einsatz kommt. Dabei können Fahrzeuge mit Ampeln kommunizieren – und umgekehrt.

Auswirkungen auf Fahrzeiten und Pünktlichkeit erhofft

Franz erhofft sich einiges von dem Projekt: „Mit smarter Kommunikationstechnologie lassen sich Fahrzeiten im Nahverkehr verkürzen und die Pünktlichkeit verbessern“, sagt er. Die Verkehrsunternehmen könnten ihre Fahrzeuge wirtschaftlicher einsetzen. Auch das Fahrgefühl für Passagiere werde angenehmer, wenn Busse und Bahnen seltener bremsen und anfahren müssen.

Linden und Altwarmbüchen werden Testgebiete

Entwicklung und Forschung für Login liegen bei der Uni Kassel und dem Forschungsinstitut Ifak aus Magdeburg. Industrieunternehmen und Planungsbüros sollen die Signalsteuerung sowie die notwendige Technik für die Fahrzeuge beisteuern. Ausgewählte Bereiche für einen Praxistest sind Linden und Altwarmbüchen, weil dort sowohl Stadtbahnen als auch Busse unterwegs sind.

