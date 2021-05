Hannover

Im Klärwerk Herrenhausen Wasserstoff zum Betanken von Bussen herstellen – diese Idee nimmt immer konkretere Formen an. Der Verband kommunaler Unternehmen hat das Vorhaben jetzt neben 18 weiteren Projekten bundesweit als Best-Practice-Beispiel ausgezeichnet. Zudem stößt die hannoversche Initiative auch auf Bundesebene auf Zustimmung. „Wir wurden vom Bund aufgefordert, bis Mitte Juni einen förmlichen Antrag auf Fördermittel einzureichen“, sagte der Chef der Stadtentwässerung, Matthias Görn, kürzlich im zuständigen Betriebsausschuss.

Gutachten bewerten Vorhaben positiv

Görn bewertet die Ermunterung zum Förderantrag als großen Schritt. „Unsere eingereichte Projektskizze wurde zuvor von Gutachtern positiv bewertet“, sagt er. Auch beim Land Niedersachsen will sich die Stadt nun um Mittel bewerben. „Auch hier sind wir sehr zuversichtlich“, sagt Görn.

Ziel: 2500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr

Am Ende will Hannover im Klärwerk 2500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr herstellen. Als Ausgangsprodukt soll gereinigtes Abwasser dienen, sodass keine Trinkwasserreserven angezapft werden müssen. Elf Millionen Euro will die Stadtentwässerung in die Produktion investieren. 2024 soll es losgehen.

Von Andreas Schinkel