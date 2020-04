Hannover

Die Stadt Hannover hat sich bereit erklärt, mindestens zwölf der 47 unbegleiteten Flüchtlingskinder aufzunehmen, die in der vergangenen Woche aus Lesbos in Niedersachsen angekommen waren. Das hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nun in einem Brief an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) angekündigt.

Onay hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er bereit sei, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufzunehmen, wenn der Bund die Einreise erlaube. Auf Anfrage erklärte nun eine Sprecherin der Stadt, dass man sich mit den freien Trägern darauf geeinigt habe, kurzfristig zwölf Kinder und Jugendliche aufnehmen zu können. Diese Zahl könne bei Bedarf auch noch erhöht werden. „Dafür brauchen wir aber schnell Informationen, wer in Hannover untergebracht werden soll“, sagte die Sprecherin.

Anzeige

Erstes Flugzeug vor einer Woche gelandet

Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte sich bereits seit Langem dafür stark gemacht, Kinder und Jugendliche aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in Deutschland aufzunehmen. Am vergangenen Sonnabend kam ein Flugzeug mit 42 Kindern und fünf Jugendlichen auf dem Flughafen Hannover an. Die Kinder wurden zunächst in eine Einrichtung im Landkreis Osnabrück gebracht, wo sie eine 14-tägige Quarantäne abwarten sollen, bevor sie auf Betreuungsplätze aufgeteilt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Heiko Randermann