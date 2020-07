Hannover bekommt eine neue Bundesinstitution: Die Autobahn GmbH hat in Vahrenwald in einem Bürohaus 6800 Quadratmeter Bürofläche angemietet, um dort zum 1. Januar 2021 einen Standort einzurichten. Ein Großteil der Beschäftigten wird von der in Hannover ansässigen niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wechseln.