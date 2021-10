Hannoveraner Timon Dzienus wird Bundes-Chef der Grünen Jugend

Hannover

Die Grüne Jugend, Nachwuchsorganisation der Grünen, hat einen neuen Vorsitzenden. Der hannoversche Politikstudent Timon Dzienus ist am Sonnabend beim Bundeskongress der Grünen Jugend in Erfurt zum Sprecher der Organisation gewählt worden. Er bekam 62 Prozent Stimmen und musste sich gegen zwei Konkurrenten durchsetzen. Zur Ko-Vorsitzenden wählte die Grüne Jugend die Kölnerin Sarah-Lee Heinrich mit 93 Prozent der Stimmen. Sie hatte keine Gegenkandidaten. Die Grüne Jugend zählt bundesweit fast 20.000 Mitglieder.

Vertreter des linken Flügels

Dzienus stammt aus der Grafschaft Bentheim und arbeitet im Büro des niedersächsischen Landtagsabgeordneten Christian Meyer. Dzienus gilt als Vertreter des linken Flügels seiner Partei, und das wird auch in seiner Bewerbungsrede deutlich. „Mit der Umverteilung von unten nach oben muss Schluss sein“, sagt er. Wohnungsmieten seien viel zu hoch, und große Wohnungsbaufirmen schauten allein auf die Rendite. „Jetzt wird vergesellschaftet“, ruft Dzienus ins Mikrofon und bekommt viel Applaus.

In seiner Rede kommt Dzienus auch auf die Koalitionsgespräche zwischen Grünen, SPD und FDP zu sprechen. „Den Kampf für eine gerechtere Welt verramschen wir nicht fürs Kiffen, liebe FDP“, sagt er. Die Liberalen sprechen sich ebenso wie die Grünen für eine Legalisierung von Cannabisprodukten aus.

Unerwartete Konkurrenz aus der Partei

Unerwartete innerparteiliche Konkurrenz bekommt Dzienus von Janis Bonn und Julius Riechert. Bonn räumt ein, dass er sich spontan entschlossen habe, seinen Hut in den Ring zu werfen. Der 14-jährige Schüler Riechert führt in seiner engagierten Rede aus, wie Kinder und Jugendliche unter der Corona-Krise leiden. Am Ende macht Dzienus das Rennen.

