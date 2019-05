Hannover/Peine

An einem Verkehrsschild ist die Flucht eines Autofahrers aus Hannover vor der Polizei geendet. Die Beamten hatten den 33-Jährigen in der Nacht zu Dienstag in Peine kontrollieren wollen. Doch statt anzuhalten, gab der Mann mit seinem VW Gas, wie die Polizei in Peine mitteilte.

Auf seiner Flucht durch den Ortsteil Stederdorf übersah er schließlich kurz vor der Auffahrt zur A2 einen Kreisverkehr, überfuhr mit seinem Wagen die Bepflanzung und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der 33-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Hannoveraner keinen Führerschein besitzt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro.

Von RND/ Alex Leppert/PAZ