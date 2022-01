Hannoveraner können ihre Hunde jetzt online anmelden

Hannover

Wer in Hannover einen Hund anmelden will, muss nicht mehr einen Termin im Bürgeramt vereinbaren und dort Antragsformulare ausfüllen. Die Stadtverwaltung hat am Montag, 3. Januar, einen neuen Online-Service freigeschaltet. Unter der Webadresse www.hannover.de (Rubrik „Hundesteuer Festsetzung“) können Hannoveraner ihre Vierbeiner am heimischen Rechner an-, ab- und ummelden.

Halter „gefährlicher Hunde“ müssen hohe Steuer zahlen

Hundehalter sind verpflichtet, ihre Tiere bei der Stadt registrieren zu lassen – und damit steuerlich festzulegen. Für den ersten Hund zahlen Halter 150 Euro im Jahr, für jeden weiteren Hund 276 Euro jährlich. Wer „gefährliche Hunde“ hält, muss sogar 720 Euro im Jahr bezahlen.

Als „gefährlich“ im Sinne der städtischen Hundeverordnung gelten Tiere, die bereits Menschen oder andere Tiere gebissen haben, sowie Hunde, die Menschen in aggressiver Weise angesprungen haben, und Hunde, die Wild hetzen und reißen. Interessant ist, dass die Hundeverordnung Gefährlichkeit nicht zwangsläufig mit bestimmten Rassen („Kampfhunde“) verbindet, etwa Pitbull-Terrier und Staffordshire-Bullterrier. Bundesweit gilt aber ein Einfuhrverbot für solche Hunderassen.

Stadt hat Hundesteuer im Mai erhöht

Die Stadt hatte die Hundesteuer im Mai vergangenen Jahres leicht angehoben. Der Betrag für das Halten eines einzigen Hundes stieg um 18 Euro jährlich. Bei den „gefährlichen Hunden“ erhöhte die Stadt die Steuer von 600 auf 720 Euro – ein Anstieg um 20 Prozent. Die Erhöhung sei für die meisten Hundehalter moderat, hieß es vonseiten des Rates. Mehreinnahmen von etwa 370.000 Euro im Jahr soll die neue Hundesteuer der Stadt bescheren.

Von Andreas Schinkel