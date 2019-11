Berlin/Hannover

Mit Maurerkelle und Mörtel schichtet ein Arbeiter, bewacht von einem Soldaten, Stein auf Stein. Er baut die Mauer mit auf, die mitten durch Berlin verläuft und Ost- und Westdeutschland fortan trennen wird. Nebenan wird das Bauwerk schon wieder eingerissen, auf den mit Graffiti besprühten Wänden stehen fröhliche Menschen und winken. Mauerbau und Mauerfall treffen aufeinander – das ist nur in der Welt von Robert Packeiser möglich. Der Lehrer der hannoverschen Wilhelm-Raabe-Schule baut sich seinen eigenen Mikrokosmos aus Playmobil. Auf sechs Quadratmetern hat er Szenerien geschaffen, die vom Anfang und vom Ende der deutschen Teilung erzählen.

Mehr als 350 Figuren

Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls am 9. November ergänzt dieser spielerische Blick auf die Geschichte die offiziellen Feierlichkeiten. In der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin hat Packeiser mehr als 350 Playmobil-Figuren aufgebaut, die wie winzige Schauspieler ganz besondere Rollen einnehmen. Da sind Plastikmännchen zu sehen, die aus Hausfenstern klettern – eine Szene, die an die Flucht der Menschen kurz nach Beginn des Mauerbaus aus der direkt an der Grenze verlaufenden Bernauer Straße erinnern soll. Selbst das berühmte Bild des Grenzsoldaten Conrad Schumann, der sich mit einem Sprung über den Stacheldraht in den Westen rettet, hat Packeiser nachgestellt. Gleichsam nach einem Zeitsprung gibt es Szenen der Montagsdemonstrationen vor der Wende zu sehen – und schließlich die Trabbi-Kolonnen, die die geöffnete Grenze passieren.

„Beitrag zur Erinnerungskultur“

„Ich wollte einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten“, sagt Packeiser, der im vergangenen Jahr eine große und bestens besuchte Playmobil-Ausstellung mit stadtgeschichtlichem Schwerpunkt im Historischen Museum in Hannover gezeigt hat. Als er bei der Landesvertretung in Berlin anfragte, ob er seine plastischen Ideen zum Mauerfall zeigen könne, seien die Verantwortlichen sofort begeistert gewesen.

Ein Jahr Bastelzeit

Ein Jahr hat der Geschichts- und Kunstlehrer an seiner aktuellen Schau gearbeitet. Dabei hat er den weitaus größten Teil seiner Exponate nicht einfach aus dem Playmobil-Karton entnommen, sondern die fertigen Teile situationsgerecht verändert. „Das Brandenburger Tor habe ich aus Abflussrohren gebaut“, sagt Packeiser. Den Fernsehturm am Alexanderplatz hat er aus einer Bodenvase und einer Diskokugel gebastelt. Es gibt auch Plattenbauten zu sehen und den Palast der Republik, Abhörszenen der Stasi in Wohnhäusern und das Sandmännchen im Fernsehen. Weil Packeiser so viele Mini-Akkordeons in seiner Playmobil-Sammlung hatte, hat er diese kurzerhand als Produkte eines VEB-Betriebs deklariert. „So war das in der Planwirtschaft, da wurden Sachen hergestellt, die keiner brauchte“, sagt der Playmobil-Mann, der stets auch eine humoristische Note unterbringt. Ein Goldbroiler-Grillstand und zwei Kisten mit Bananen im Konsum-Laden dürfen auch nicht fehlen.

Suche nach Räumen für Dauerschau

Die Schau ist bisher nur am 9. November in der Landesvertretung in Berlin, In den Ministergärten 10, zu sehen. Packeiser will aber nicht ausschließen, dass sie später auch noch einmal in Hannover gezeigt wird. Denn er ist weiterhin auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, in denen er seine vielen verschiedenen Mikrokosmen aus Plastik dauerhaft präsentieren kann.

Von Juliane Kaune