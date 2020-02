Hannoveraner nach Rückkehr aus China: „Einige wollen nicht mit uns in Kontakt treten“

Hannover

Zwölf Tage hat Madsack-Regionalverlagsleiter Thorsten Schirmer in China verbracht – einem Land, in dem die Angst vor dem Coronavirus allgegenwärtig ist. Gemeinsam mit seiner chinesischen Ehefrau organisiert er seit 30 Jahren kulturelle und medizinische Austauschprojekte zwischen Deutschland und China. Seit 2012 unterhält die Region Hannover auf seine Initiative hin eine Partnerschaft mit der Präfektur Lu’an in der Provinz Anhui. Seit wenigen Tagen ist Schirmer wieder in Hannover – und muss hier feststellen, dass ihm ein hohes Maß an Verunsicherung entgegengebracht wird. Hier schildert er seine Eindrücke:

Seit Montag bin ich wieder in Deutschland, wohlbehalten und gesund. Nachdem die Lufthansa alle Flüge eingestellt hatte, wurden wir automatisch auf einen Flug der Air China umgebucht. Die Rückreise erwies sich entgegen allen Befürchtungen als völlig unproblematisch – abgesehen davon, dass sämtliche Insassen des Flugzeugs vorbildlich Atemschutzmasken trugen, um während des Flugs jede Ansteckungsgefahr zu minimieren. Das Tragen von Atemmasken ist in China im öffentlichen Raum derzeit obligatorisch und wird sehr diszipliniert befolgt.

Madsack-Regionalverlagsleiter Thorsten Schirmer. Quelle: privat

In Lu’an, was rund 300 Kilometer nordöstlich von Wuhan liegt, konnte ich mir ein umfassendes Bild der Lage machen. Die Präventivmaßnahmen sowohl in der Stadt Lu’an als auch in den dünn besiedelten Bergregionen der Präfektur sind extrem. Das gesamte öffentliche Leben ist nahezu vollständig lahmgelegt. Fast alle Geschäfte außer zur täglichen Bedarfsversorgung haben geschlossen, ebenso die meisten Restaurants und Hotels. Dies gilt auch für Schulen, Universitäten, Kindergärten sowie öffentliche Einrichtungen und Stätten des Tourismus oder der Freizeitgestaltung.

Fiebermessen im Supermarkt

Vielfach haben die Arbeitgeber den staatlichen Urlaub ihrer Belegschaft über die Neujahrsfeiertage bis zur nächsten Woche verlängert, sodass eine große Zahl an Firmen derzeit geschlossen bleibt. Ergo sind kaum Menschen auf der Straße, was die Ansteckungsgefahr drastisch minimiert. Das Fernsehen sendet ununterbrochen Updates zur Lage und Präventionstipps, dazu gibt es überall Aushänge und mobile Durchsagen per Megafon. An allen Mautstationen des Autobahnnetzes sowie allen Durchgangsstraßen an den Grenzen von Landkreisen und Provinzen werden die Insassen der Fahrzeuge angehalten und auf Fieber kontrolliert, ebenso an allen Flughäfen und Bahnhöfen.

Einwohner von Wuhan: Tragen von Masken im öffentlichen Raum ist obligatorisch. Quelle: Arek Rataj/AP

Strenge Maßnahmen in Peking

Noch strenger waren die Maßnahmen im Großraum um die Hauptstadt Peking ( Beijing), über die wir ausgereist sind. Selbst beim Betreten von Supermärkten und Wohnsiedlungen wurden wir mit Fiebermessungen auf unseren Gesundheitszustand kontrolliert. Wie sorgfältig mit erkrankten Patienten umgegangen wird, kann ich am Beispiel des Lu’an Volkskrankenhauses berichten. Für Patienten mit Fieber wurde eine Fieberklinik mit eigenem Eingang eingerichtet, in dem sich das Personal unter strengsten Sicherheitsstandards um die Erkrankten bemüht. Begreiflicherweise herrscht bei vielen Menschen vor Ort große Angst, wenn sie Fieber bekommen, wobei dies natürlich auch viele andere Ursachen haben kann. Bisher sind in Lu’an nur wenige Einzelfälle von Coronavirus-Infektionen aufgetreten, die alle aus Wuhan stammten und sofort in ein separates Krankenhausgebäude verlegt wurden, das zur Isolation der Patienten dient. Das direkte Umfeld der Erkrankten wird unter medizinische Beobachtung gestellt, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Familie wird nach Reise ausgegrenzt

Angst vor einer Ansteckung hatte ich während meiner Zeit in China nicht, und ich finde, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung sehr effektiv greifen. In China leben mehr Menschen als auf den Kontinenten Europa, Nordamerika und Australien zusammen, die Anzahl der Infektionen ist also verschwindend gering. Mit Blick in die weltweiten Nachrichtenportale ist jedoch mein Eindruck, dass sich mehr auf die plakative Verkündung der aktuellen Todesraten fokussiert wird, als die Menschen sachlich aufzuklären. Die Folge ist eine geradezu irrationale Sorge vor einer Ansteckungsgefahr. Viele Freunde und Kollegen haben sich bereits besorgt erkundigt, wie es uns geht und ob wir unter Quarantäne stünden. Die eine oder andere Hand zuckt bei der Begrüßung aber tatsächlich unsicher zurück, und leider haben meine Familie und ich auch bereits einige unschöne Ausgrenzungen erfahren. Einige Menschen haben so viel Angst vor einer Infektion, dass sie nicht mit uns in Kontakt kommen möchten.

Krankenstation in Wuhan: Direktes Umfeld der Erkrankten wird unter medizinische Beobachtung gestellt. Quelle: Chinatopix via AP

Region kauft Atemschutzmasken für Lu’an

Welche Ausmaße die Angst vor Ansteckung annimmt, zeigt sich an der aktuellen Verknappung an Atemschutzmasken. Überall decken sich die Menschen in meines Erachtens unbegründeter Panik mit Atemschutzmasken ein, weshalb sie nun in China bereits knapp werden, wo man sie eigentlich dringend benötigt. Kurz vor unserer Abreise erreichte uns ein Notruf aus dem Lu’an Volksrankenhaus mit der dringenden Bitte, über die Region Hannover logistischen Beistand anzufordern. Stefanie Heldermann, bei der Region zuständig für die Partnerschaftsprojekte, reagierte noch am Wochenende mit einer umfassenden Abfrage der Bestände des Klinikums Region Hannover, des Katastrophenschutzes sowie der Wohlfahrtsverbände. Offenbar gibt es derzeit aber nirgendwo einen Überhang in den Beständen, wir mussten also gemeinsam mit der Regionsverwaltung für unsere chinesischen Freunde eine Beschaffung auf dem freien Markt organisieren, was sich als äußerst schwierig herausstellte.

Immerhin konnten wir in der Kürze der Zeit bereits eine erste Lieferung im Auftrag des Lu’an Volkskrankenhauses auf den Weg bringen. Den Wert einer Freundschaft erfährt man oftmals erst in der Not. Die Regionsverwaltung hat mit ihrem Engagement ein starkes Zeichen für ihre freundschaftliche Verbundenheit mit Lu’an gesetzt. Es bleibt nun zu hoffen, dass die Infektionswelle bald abklingt, um die Menschen in China von der enormen Last der Angst und Einschränkung zu befreien.

