Eigentlich hätten Norbert Fettback und Monika Merz am Dienstag den Rückflug nach Deutschland antreten sollen. Eigentlich sollte der Flieger um 12.10 Uhr von Teneriffa Süd in Richtung Hannover abheben. Aber was läuft in diesen Tagen schon nach Plan. Nun ist der Flug gecancelt und Fettback und Merz sind auf der Suche nach einer Alternative – gestrandet auf den Kanaren. „Wir sind völlig ratlos, was wir machen sollen – und wir fühlen uns völlig alleingelassen“, sagt Fettback, ehemaliger Sportredakteur der HAZ.

Auf den Inseln seien die Straßen mittlerweile leergefegt, die Leute vor Ort hätten sich mit Corona vorerst arrangiert und die Polizei kontrolliere die strikten Regeln der spanischen Regierungen, erzählt Fettback. Weil er ahnte, dass in der Corona-Krise auch mit den Flügen bald Schluss sein würde, schrieb er bereits vor einer Woche seiner Airline Tuifly.

Diese neuen Regeln gelten in einem Supermarkt auf La Gomera. Quelle: Norbert Fettback

Selbst nach fünf E-Mails und etlichen Anrufen erhielt er keine Antwort. Auf der Homepage von Tui fand Fettback einen Hinweis: „Rückflüge ab Spanien und Madeira nach Deutschland im Zeitraum vom 15. März bis zum 27. März 2020 finden zu den geplanten Flugzeiten mit allen gebuchten Gästen an Bord statt“. „Wir haben uns auf Ihre Zusage verlassen“, schreibt der Hannoveraner an Tuifly – die fehlende Rückmeldung sei quälende Ungewissheit.

Tuifly cancelt den Flug kurzfristig

Erst am Montagnachmittag erhält er die erste Antwort: Die Airline cancelt den Flug – und kündigt damit den Beförderungsvertrag kurzfristig. „Wir werden Ihre Flugbuchung stornieren und Sie erhalten den Flugpreis und gegebenenfalls gezahlte Gebühren für Zusatzleistungen automatisch rückvergütet.“ Der Hinweis auf der Homepage gelte – etwas irreführend – nur für Pauschaltouristen, heißt es vom Unternehmen.

Wie Fettback dürfte es vielen deutschen Individualreisenden gerade auf der Welt gehen. Da ist kein Pauschalanbieter, der die Rückreise organisiert – und das Auswärtige Amt hat sich bei der Rückholaktion für gestrandete Urlauber zunächst auf bestimmte Länder konzentriert. Bei Tui aus Hannover lag in den vergangenen Tagen auch genau darauf der Fokus. Tui habe inzwischen alle Pauschalreisenden von den Kanaren zurückgeholt, sagt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt der HAZ. „Wir arbeiten Tag und Nacht.“ Gäste, die einzelne Tickets hätten, seien vor einer Woche per SMS informiert worden, dass sie sich mit der Airline in Verbindung setzen sollten.

Tui holt 60.000 Urlauber zurück nach Deutschland

Bei Fettback kam diese Nachricht allerdings nicht an. Ob Tuifly noch einen Flug von den Kanaren anbieten wird, hängt wohl davon ab, wie viele Urlauber dort noch feststecken. Die vorerst letzten Rückholaktionen gehen am Montagnacht nach Dubai und auf die Kapverden, dann kommt die Langstrecke mit Mexiko und den Malediven. Dünhaupt von Tuifly zählt etwa 60.000 Passagiere, die bislang zurückgeholt wurden. Bis mindestens zum 30. April hat das Unternehmen alle Flüge gecancelt. „Es ist eine unübersichtliche Lage, der müssen wir irgendwie Herr werden“, meint Dünhaupt. Alle Einzelfälle wolle sich Tuifly noch einmal anschauen, aber es werde sich um wenige Menschen handeln, das Gros sei gut bedient.

Spanien erlaubt nur Autofahrten mit einer Person

Wie es für Fettback auf den Kanaren weiter geht, ist bislang noch unklar. Er plane, die Fähre von La Gomera nach Teneriffa zu nehmen und dann einen Ersatzflug zu finden. Zudem hat er sich auf der Liste des Auswärtigen Amtes eingetragen. Problematisch ist derweil der Weg mit dem Mietwagen. Die spanischen Behörden erlauben eigentlich nur Fahrten mit einer Person und fordern zum Tragen von Schutzmasken auf. Sollte Fettback keinen Ersatzflug finden, kommt ein weiteres Problem hinzu: In Spanien sind Hotelaufenthalte ab dem 25. März untersagt.

12.000 Deutsche könnten noch in Spanien feststecken

Auch das Auswärtige Amt rät derzeit den Urlaubern auf den Kanaren noch, sich bei den kommerziellen Fluganbietern nach einer Rückkehr nach Deutschland zu bemühen. Seit vergangenen Dienstag sind 120.000 Deutsche aus der ganzen Welt zurückgekehrt – teils durch Flüge der Reiseveranstalter, teils durch Sonderflüge der Bundesregierung, wie die Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag sagte. Das Ministerium rechnet derzeit mit 10.000 Rückkehrern pro Tag. „Wir können nicht alles sofort ad hoc organisieren“, sagte die Sprecherin. Aus Spanien etwa sind erst 30.000 der dort vermuteten 42.000 Urlaubern zurückgekehrt.

Was Urlauber jetzt tun können

Das Auswärtige Amt ( AA) warnt weiterhin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland, da mit starken und weiter zunehmenden drastischen Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr, und der weltweiten Einreisebeschränkungen, Quarantänemaßnahmen und der Einschränkung des öffentlichen Lebens in vielen Ländern zu rechnen ist.

Grundsätzlich rät das Ministerium, sich über die Reise- und Sicherheitshinweise auf den Internetseiten des AA zu informieren und noch vorhandene Ausweise- und Rückkehrmöglichkeiten zu nutzen. Sollte es keine Verbindungen mehr geben, sollten sich Urlauber (für deren Reiseland eine Rückholaktion geplant ist, unter der Website www.rueckholprogramm.de registrieren. Bei Fragen können sich Urlauber an die jeweilige Botschaft oder das AA unter der Telefonnummer 03050003000 wenden (täglich von 8 bis 20 Uhr - planen Sie Wartezeit ein)

Für diese Länder gilt die konzertiere Rückholaktionen des Auswärtigen Amts aktuell: Ägypten, Algerien, Argentinien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Gambia, Indien, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Peru, Philippinen und Tunesien.

Einzelheiten zu den Rückholaktionen geben die Auslandsvertretungen vor Ort bekannt. Die Plattform rueckholprogramm.de soll den Auslandsvertretungen helfen, die Flüge bestmöglich planen zu können. Sie sollten sich auch in diese Liste eintragen, wenn Sie bereits in der Krisenvorsorgeliste ELEFAND oder einem anderen Programm wie Condor registriert sind.

Besondere Regeln für Individualreisende und Spanien

Individualreisende sollten die Ausreise weiter selbst organisieren. Sollte die Rückkehr mit eigenen Mitteln nicht gelingen, bemühe man sich, für alle Deutschen eine Lösung zu finden, heißt es vom AA.

Insbesondere für Urlauber in Spanien (und damit auch die Kanaren) gelten derzeit besondere Hinweise: Laut AA existierten am Montag noch weiter kommerzielle Flugverbindungen zwischen Spanien und Deutschland - Reisende sollten bei der Auswahl des Zielflughafens allerdings flexibel sein. Am Mittwoch, dem 25. März, sollen in Spanien alle Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze schließen. Die Botschaft bemühe sich darum, bei der spanischen Regierung Unterkünfte darüber hinaus bis zur Abreise aller Urlauber zu organisieren.

Für Rückreise von den Kanaren registrieren

Eine Rückholaktion aus Spanien scheint derzeit nicht geplant, das Amt prüfe allerdings weitere zusätzliche Rückflüge für gestrandete Touristen. Sollten Sie für eine Rückweise von den Kanaren keinen kommerziellen Anbieter mehr finden, können Sie sich hier registieren. Weitere aktuelle Informationen zum spanischen Spezialfall finden Sie hier.

Von Sebastian Stein